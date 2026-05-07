Η Παρί Σεν Ζερμέν «εξολόθρευσε» τον Μάικλ Ολίσε στο Μόναχο, με ένα «τρικ» που ελάχιστοι παρατήρησαν!

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει μία μεγάλη ευκαιρία, να διατηρήσει το «στέμμα» της στο Champions League. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε «άντεξε» στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου (06/05, 1-1) έφυγε με την ισοπαλία και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ο επόμενός της στόχος; Να προσπεράσει το «εμπόδιο» της Άρσεναλ και να κάνει το back-to-back! Όμως, για να φτάσει έως αυτό το σημείο έβαλε «στοπ» στη «μηχανή» του Βενσάν Κομπανί που πετούσε «φωτιές».

IN THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL!!!!!!! pic.twitter.com/VazzyowMLC — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 6, 2026

Και αυτό το έκανε παίρνοντας «άριστα», αφού μπόρεσε να «εξολοθρεύσει» έναν παίκτη των Βαυαρών με μεγάλη επιτυχία.

Ο Μάικλ Ολίσε διανύει μία εξαιρετική σεζόν, κάνει πράγματα και θαύματα. Ο Λουίς Ενρίκε το γνώριζε αυτό και μπόρεσε να τον «σβήσει» με ένα «τρικ» που δεν το κατάλαβε σχεδόν κανείς!

Το «τρικ» της Παρί Σεν Ζερμέν

Τις περισσότερες φορές που ο Ματβέι Σαφόνοφ εκτελούσε ένα «ελεύθερο» η μπάλα κατέληγε εκτός γηπέδου.

Κι όμως, αυτό δεν προερχόταν, μετά από κακές εκτιμήσεις του Ρώσου τερματοφύλακα, αλλά από ΕΝΤΟΛΗ του Λουίς Ενρίκε!

Ο λόγος; Ήθελε να δημιουργήσει «πολυκοσμία», γύρω από τον Μάικλ Ολίσε! Όλοι οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν γνώριζαν ότι το «ελεύθερο» θα πάει κοντά στα όρια της δεξιάς πλευράς της Μπάγερν Μονάχου.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: During the match vs Bayern Munich, PSG goalkeeper Matvéi Safónov was purposely long kicking goal-kicks to result in a Bayern throw-in on their right side.



When Bayern played the throw in, PSG players would overload that area, put 2 players on Olise, and… pic.twitter.com/WtHAntLRfP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 7, 2026

Γι’ αυτό και μαζευόντουσαν αρκετοί παίκτες γύρω από τον Γάλλο εξτρέμ. Αυτό σήμαινε πως είχε λιγότερο χώρο, αλλά και χρόνο, ώστε να αντιδράσει, άσχετα με το αν η μπάλα θα βγει σε πλάγιο άουτ ή θα μείνει στον αγωνιστικό χώρο!

Το αποτέλεσμα; Ο Μάικλ Ολίσε έμεινε σε ένα «φτωχό» ματς. Μπορεί να ακούμπησε 93 φορές την μπάλα, αλλά τις 30 από αυτές την έχασε!

Την ίδια ώρα, είχε μονάχα δύο πάσες-κλειδιά, ενώ ήταν ξεκάθαρο πως είχε μείνει «εκτός κλίματος».

Μπορεί πολλοί να νόμιζαν πως ήταν μία κακή μέρα. Ωστόσο, ο Λουίς Ενρίκε είχε βάλει το «λιθαράκι» του, για να δούμε τον Μάικλ Ολίσε να δυσκολεύεται τόσο πολύ.