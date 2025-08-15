Ο Ολυμπιακός επανήλθε για τον Σαντίνο Αντίνο με νέα, βελτιωμένη πρόταση. Ωστόσο, το μεγαλύτερο «ατού» εντοπίζεται αλλού…

Ο Ολυμπιακός δεν εγκατέλειψε την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντίνος εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ φαίνεται πως αποτελεί τον πρώτο στόχο για την ενίσχυση στη θέση των εξτρέμ.

Μπορεί οι πρώτες επαφές με την αργεντίνικη ομάδα να μην απέφεραν καρπούς, όμως απ’ ότι φαίνεται, θα υπάρξει νέος κύκλος διαπραγματεύσεων.

Ο Αντίνο, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που έχει ξεχωρίσει ο Μεντιλίμπαρ, για το αριστερό «φτερό» της επίθεσης.

Έτσι, λοιπόν, οι Πειραιώτες επανήλθαν, όπως αναφέρεται, με νέα πρόταση προς τη Γοδόι Κρουζ, για την απόκτηση του 19χρονου ταλαντούχου ποδοσφαιριστή.

Η νέα «κρούση» και ο σύμμαχος

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει καταθέσει στους Αργεντινούς μία προσφορά, που φτάνει στα 6.8, με 7 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η Γοδόι Κρουζ αναμένεται να διατηρήσει και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο θα αγγίζει το 20%. Αυτή ήταν μία προϋπόθεση, που ζητούσαν εξ αρχής οι άνθρωποι του αργεντίνικου συλλόγου, ώστε να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτήν την υπόθεση, είναι ο ίδιος ο παίκτης. Ο Αντίνο μοιάζει να έχει αποφασίσει να μετακομίσει στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας του, να πουν το «ναι» στην πρόταση των «ερυθρολεύκων».

Δίχως αμφιβολία, αυτό το γεγονός αποτελεί το σπουδαιότερο «ατού» σε αυτή τη «μάχη» και στο φινάλε, ίσως κάνει τη διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντίνο διαθέτει ιταλικό διαβατήριο, ενώ με τη Γοδόι Κρουζ μετρά 5 γκολ και 4 ασίστ, σε 37 συμμετοχές.