Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν, για το Champions League, με τους «κανονιέρηδες» να θέλουν να ξεχάσουν τις τελευταίες συναντήσεις τους!

Ο τελικός «κλείδωσε». Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν θα παλέψουν για το τρόπαιο του Champions League!

Από τη μία, οι Λονδρέζοι θέλουν να «ράψουν» το πρώτο «αστέρι» της ιστορίας τους. Την ίδια ώρα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, με κεκτημένη ταχύτητα από την περασμένη σεζόν θέλει να κάνει το back-to-back.

Και για να τα καταφέρει, δεν θα έχει να κάνει τίποτα παραπάνω, από το να «θυμηθεί» τις τελευταίες αναμετρήσεις απέναντι στην Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» από την περασμένη σεζόν έχουν ένα ΤΡΟΜΕΡΟ ρεκόρ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Για την ακρίβεια, στους τελευταίους 24 αγώνες μετρούν 18 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες! Πότε έφυγε με… άδεια τα χέρια; Στα ημιτελικά της περασμένης σεζόν, που έχασε και στα δύο ματς.

Ποια ομάδα ήταν «υπεύθυνη», για να συμβεί κάτι τέτοιο; Η Παρί Σεν Ζερμέν! Κι όμως, οι Γάλλοι μπορεί και τις δύο χρονιές να μην έχουν πάρει την πρόκριση απευθείας στους «16».

Παρ’ όλα αυτά, όταν ξεκινούν τα νοκ-άουτ παρουσιάζουν ένα τελείως διαφορετικό «πρόσωπο»!

Έτσι και αλλιώς, δεν έχουν χάσει ποτέ, τις τελευταίες δύο σεζόν. Πέρυσι, ένα βήμα πριν τον τελικό είχαν βρει στο «διάβα» τους την Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» δεν μπόρεσαν να βάλουν «στοπ», με την Παρί Σεν Ζερμέν να παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει το κλαμπ του Μικέλ Αρτέτα στις τελευταίες δύο «εκδόσεις» της διοργάνωσης!

Θα μπορέσει να κάνει κάτι παρόμοιο; Μένει να φανεί σε λίγες εβδομάδες…