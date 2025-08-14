Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στο Νάπολι – Ολυμπιακός (14/08, 2-1) έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Σταύρο Πνευμονίδη, αλλά μετά τη λήξη του ματς τού ζήτησε ένα «ιδιαίτερο συγγνώμη».

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-1 (14/08) απέναντι στη Νάπολι σε ένα πολύ δυνατό φιλικό. Ο Ματέο Πολιτάνο ήταν αυτός, που άνοιξε το σκορ με έναν φανταστικό τρόπο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «παρτενοπέι» έκαναν το 2-0, με τον Λορέντσο Λούκα. Το μόνο που κατάφεραν οι Πειραιώτες ήταν να μειώσουν στο σκορ στο 90′ με ένα πολύ όμορφο γκολ του Τσικίνιο.

Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα των «ερυθρολεύκων» στην προετοιμασία τους. Παρότι μιλάμε για έναν φιλικό αγώνα υπήρχε πολλή ένταση, ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε αντιπαράθεση, με έντονο ύφος.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Σταύρο Πνευμονίδη.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Βέλγος χαφ, επιδεικνύοντας ευγένεια και αθλητικό πνεύμα, πλησίασε τον νεαρό ποδοσφαιριστή, για να ζητήσει «συγγνώμη» για το έντονο μαρκάρισμά του.

Σε ένδειξη φιλικής διάθεσης, του παρέδωσε τη φανέλα του, επιλύοντας οποιαδήποτε παρεξήγηση και τυχόν ένταση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του ματς.