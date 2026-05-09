Τι και αν ήταν τελευταία στη League Phase του Champions League; Η Καϊράτ Αλμάτι έβαλε περισσότερα χρήματα στα ταμεία της απ’ τον νικητή του Conference League!

Η Καϊράτ Αλμάτι ήταν -ίσως- η μεγαλύτερη «έκπληξη» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Με μία ξέφρενη πορεία στα προκριματικά του Champions League μπόρεσε να «κλειδώσει» την παρουσία της στη League Phase.

Μόνο και μόνο που τα κατάφερε είδε και τον τραπεζικό της λογαριασμό να αυξάνεται κατακόρυφα! Η παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τής έδωσε συνολικά 21.200.000 ευρώ!

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano in the Conference League final ✨ pic.twitter.com/Q0Vyig2ORH — B/R Football (@brfootball) May 7, 2026

Το πιο απίθανο από όλα; Ότι δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε ένα ματς στη League Phase. Κι όμως, αφού ο μοναδικό της βαθμός ήρθε στο Αλμάτι και στην ισοπαλία με την Πάφο (21/10/2025, 0-0).

Παρ’ όλα αυτά, έγινε πιο «πλούσια» από την ομάδα που θα κερδίσει το Conference League!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Για την ακρίβεια, Ράγιο Βαγιεκάνο και Κρίσταλ Πάλας θα «μονομαχήσουν» στον μεγάλο τελικό που θα γίνει στη Λειψία.

Πόσα χρήματα είναι το maximum, που μπορούν να βάλουν στα ταμεία τους οι δύο ομάδες;

Η Ράγιο Βαγιεκάνο αν κερδίσει το τρόπαιο, τα χρήματα που θα έχει εισπράξει από την αρχή της σεζόν μέχρι και το τέλος της θα είναι στα 20.800.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι «αετοί» σε περίπτωση που φτάσουν στην κατάκτηση της διοργάνωσης, θα δουν τα ταμεία τους «φουσκωμένα» κατά 20.400.000 ευρώ!

Ακόμα και αν δουν την τελευταία ομάδα της League Phase του Champions League να γίνεται πιο «πλούσια» απ’ την ευρωπαϊκή της πορεία.