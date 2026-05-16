Το «θρίλερ» στη Σκωτία τελείωσε με τη Σέλτικ να κατακτά το πρωτάθλημα και να «επηρεάζει» την ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ.

Η μεγάλη «έκπληξη» δεν έγινε στη Σκωτία. Η Χαρτς το πάλεψε, προσπάθησε πολύ, αλλά «λύγισε» την τελευταία αγωνιστική από τη Σέλτικ (16/05, 1-3) και έχασε τον τίτλο.

Σε μία εξέλιξη που «επηρεάζει» και το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ. Η «Ένωση» μπόρεσε να «σφραγίσει» το πρωτάθλημα και θα είναι στα Play Offs του Champions League.

Most top-flight Scottish league titles:



◉ 56 – Celtic 🔺

◎ 55 – Rangers



The Bhoys overtake their rivals. 🏆 https://t.co/KqZ2OjtCgs — Squawka (@Squawka) May 16, 2026

Παρ’ όλα αυτά, δεν γνώριζε αν το ταξίδι της θα ξεκινήσει από τους ισχυρούς ή τους ανίαχυρους στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ωστόσο, το έργο της έχει γίνει αρκετά δύσκολο, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Σέλτικ.

Αρχικά, θα πρέπει η Γκιόρ να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία έχοντας το προβάδισμα τη δεδομένη στιγμή και να αφήσει δέυτερη τη Φερεντσβάρος.

CHAMPIONS AGAIN!



🏆 Celtic are crowned Champions of Scotland for the FIFTH season in a row!



Huge congratulations to Martin O’Neill and the Bhoys

#Champion5 | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/IoZTsGuvLH — Celtic Football Club (@CelticFC) May 16, 2026

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη Λασκ που είναι στο +2 από τη Στουρμ Γκρατς.

Αν συμβούν τα παραπάνω τότε ένας αποκλεισμός από μια εκ των Ντιναμό Ζάγκρεμ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν ή του Ερυθρού Αστέρα στον β’ προκριματικό γύρο θα είναι αρκετός, ώστε η ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς.

Φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση να χάσει το πρωτάθλημα στην Πολωνία η Λεχ Πόζναν από τη Γιαγκελόνια. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν έχει πολλές πιθανότητες, αφού είναι στο +4, με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Αν η Χαρτς μπορούσε να ολοκληρώσει το θαύμα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, καθώς η ΑΕΚ θα ήταν από τώρα στους ισχυρούς.