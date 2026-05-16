Η μεγάλη «έκπληξη» δεν έγινε στη Σκωτία. Η Χαρτς το πάλεψε, προσπάθησε πολύ, αλλά «λύγισε» την τελευταία αγωνιστική από τη Σέλτικ (16/05, 1-3) και έχασε τον τίτλο.
Σε μία εξέλιξη που «επηρεάζει» και το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ. Η «Ένωση» μπόρεσε να «σφραγίσει» το πρωτάθλημα και θα είναι στα Play Offs του Champions League.
Παρ’ όλα αυτά, δεν γνώριζε αν το ταξίδι της θα ξεκινήσει από τους ισχυρούς ή τους ανίαχυρους στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ωστόσο, το έργο της έχει γίνει αρκετά δύσκολο, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Σέλτικ.
Αρχικά, θα πρέπει η Γκιόρ να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία έχοντας το προβάδισμα τη δεδομένη στιγμή και να αφήσει δέυτερη τη Φερεντσβάρος.
Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη Λασκ που είναι στο +2 από τη Στουρμ Γκρατς.
Αν συμβούν τα παραπάνω τότε ένας αποκλεισμός από μια εκ των Ντιναμό Ζάγκρεμ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν ή του Ερυθρού Αστέρα στον β’ προκριματικό γύρο θα είναι αρκετός, ώστε η ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς.
Φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση να χάσει το πρωτάθλημα στην Πολωνία η Λεχ Πόζναν από τη Γιαγκελόνια. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν έχει πολλές πιθανότητες, αφού είναι στο +4, με δύο αγωνιστικές να απομένουν.
Αν η Χαρτς μπορούσε να ολοκληρώσει το θαύμα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, καθώς η ΑΕΚ θα ήταν από τώρα στους ισχυρούς.