Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «υποσχέθηκε» κάτι στη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού, πριν το ματς με τον Άγιαξ (28/01, 22:00), ενώ μίλησε και για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Μόνο λίγες ώρες απέμειναν, για τη μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ταξιδέψει στην Ολλανδία, για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/01, 22:00). Σε ένα ματς, που μοναδικός στόχος είναι η νίκη, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξξη Τύπου, πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, έδωσε μία «υπόσχεση». Συγκεκριμένα, τόνισε πως η ομάδα του θα είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και θα κάνει τα πάντα, ώστε να πάρει τη νίκη και να μπει στην 24άδα.

Την ίδια ώρα, μίλησε και για το μεγαλύτερο «όπλο» του Άγιαξ. Ποιο τόνισε ότι είναι αυτό ο Βάσκος τεχνικός;

Η ελευθερία, που έχουν οι παίκτες του «Αίαντα» να κάνουν ό,τι θέλουν.

Παράλληλα, ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε και για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ, λέγοντας πως η σκέψη όλων είναι στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τις οικογένεις των αδικοχαμένων ανθρώπων.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Αν είναι υπέρβαση το να περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση με βάση τους αντιπάλους που έχει:

«Νομίζω ναι. Αν συμβεί θα είναι πολύ, μεγάλο, έχουμε παίξει με ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ και μεγάλη ιστορία. Αν βρεθούμε στις 24 ομάδες θα είναι πολύ μεγάλο. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Αγιαξ, που είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί και εκείνοι με νίκη θα έχουν μικρές ελπίδες πρόκρισης».

Το μήνυμα στον κόσμο:

«Υποσχόμαστε να παλέψουμε, να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρουμε αυτό που ονειρεύονται όλοι. Το ίδιο θα κάνει κι ο αντίπαλος , οπότε από την πλευρά μας μπορούμε μόνο να υποσχεθούμε ότι θα τα δώσουμε όλα για να προκριθούμε».

Για το ότι η ομάδα μπορεί να περάσει και με το «Χ»:

«Φυσικά και θα κοιτάμε μόνο τη νίκη, αυτός είναι ο στόχος μας και θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους βαθμούς που θα μας δώσουν την πρόκριση. Τώρα, αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του ματς να κοιτάμε και τους άλλους αντιπάλους θα το κάνουμε, αλλά στόχος μας είναι η νίκη».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Νομίζω ότι σ’ αυτή τη φάση δεν νιώθουμε πίεση, αλλά χαρά. Ειμαστε κοντά στην εκπλήρωση ενός στόχου που πριν λίγο ήταν αδύνατον. Ξέρουμε ότι το τελευταίο βήμα δεν έχει γίνει, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην τα καταφέρουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας».

Για την τραγωδία:

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν τα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».

Για τον Άγιαξ:

«Ο Άγιαξ είναι μια ομάδα που βασίζεται στο ατομικό ταλέντο, έχει νέους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ καλοί στις μονομαχίες και έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο», συμπλήρωσε για τα δυνατά σημεία του Άγιαξ».

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: