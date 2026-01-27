Μία πολύ δυσάρεστη είδηση, έρχεται από τη Ρουμανία, καθώς αναφέρεται πως επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, σε τροχαίο δυστύχημα.

Μία πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, σε τροχαίο δυστύχημα, που έγινε στη χώρα.

Ταυτόχρονα, παρέχεται ιατρική φροντίδα σε άλλα τρία άτομα, τα οποία θα πάνε άμεσα στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το «Digisport», οι νεκροί ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς στη Γαλλία, για να δουν την ομάδα τους κόντρα στη Λυών (29/01, 22:00).

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων που ενεπλάκησαν, καθώς ακόμα γίνονται διάφορες ενέργειες, γύρω από το σημείο εκείνο.

Για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της κατάστασης έπρεπε να κινητοποιηθούν ένα όχημα πρώτης επέμβασης και διοίκησης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο συνεργεία καθώς και ένα όχημα για τη μεταφορά προσωπικών τραυματιών και θυμάτων.