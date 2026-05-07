Το χέρι του Ζοάο Νέβες που δεν δόθηκε πέναλτι στο Μπάγερν-Παρί έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Τι αναφέρει, όμως, ο κανονισμός;

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Champions League, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου.

Οι Γάλλοι πήραν την ισοπαλία στη Γερμανία (06/05, 1-1) και έτσι, «κλείδωσαν» το εισιτήριό τους για τη Βουδαπέστη, όπου θα συναντήσουν την Άρσεναλ.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε μία φάση που «σήκωσε» θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των Βαυαρών. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ στο 0-1, ο Βιτίνια επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ομάδας του, στέλνοντάς τη στο χέρι του Ζοάο Νέβες.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR, ωστόσο δεν καταλογίστηκε πέναλτι. Για τον λόγο αυτό, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε όσα αναφέρει ο κανονισμός, αλλά στην υποσημείωση, που δίνει την εξήγηση πίσω από αυτήν την απόφαση.

«Δεν θεωρείται παράβαση όταν η μπάλα βρίσκει στο χέρι ή στο μπράτσο παίκτη έπειτα από επαφή από συμπαίκτη του (εκτός αν η μπάλα καταλήξει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα ή ο ίδιος ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά, περίπτωση στην οποία καταλογίζεται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας)», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κανονισμός του IFAB.

An explanation on why Bayern Munich were not awarded a penalty for handball 🤔



PSG’s Vitinha attempted to clear the ball, which led to it striking Joao Neves from close range. pic.twitter.com/laeShlpgVY — Match of the Day (@BBCMOTD) May 6, 2026

Ο Βενσάν Κομπανό σχολίασε σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση: «Επειδή η μπάλα προήλθε από συμπαίκτη του, δεν είναι πέναλτι. Αλλά αν δεις και τις δύο φάσεις, με λίγη κοινή λογική, είναι απλώς γελοίο. Ό,τι κι αν πρέπει να γίνει, είναι γελοίο. Δεν καθόρισε όλο το παιχνίδι, όμως στο τέλος κρίθηκε στο ένα γκολ».

Δείτε την επίμαχη φάση: