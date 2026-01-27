Ο Νίκος Μαχλάς, έχοντας μεγαλουργήσει στα γήπεδα της Ολλανδίας, μάς βάζει στο «κλίμα» του αγώνα Άγιαξ-Ολυμπιακός (28/01, 22:00). Μιλάει στο Ole.gr για την ταυτότητα του ολλανδικού ποδοσφαίρου, για τις πιθανότητες του Ολυμπιακού και τα 100 χρόνια του ΟΦΗ.

Συνέντευξη στον σπουδαστή του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Νικόλα Ζορμπά

Ο «Αίαντας» αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της καριέρας του Νίκου Μαχλά, και με αφορμή τον αγώνα Άγιαξ-Ολυμπιακός (28/1, 22:00) για την 8η, και τελευταία, αγωνιστική της League Phase του Champions League, κρίνεται ο πιο κατάλληλος για να μας δώσει μια «γεύση», από αυτά που θα δούμε στη Johan Cruyff Arena.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός έμεινε για τρεις σεζόν στο Άμστερνταμ, καταγράφοντας 93 συμμέτοχες και 44 γκολ. Επιπλέον, κατάφερε να κατακτήσει και το νταμπλ τη σεζόν 2001-2002, για να αποχωρήσει την επόμενη σεζόν, ως δανεικός, στη Σεβίλλη. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στον Ηρακλή και τον ΟΦΗ και έκλεισε τη καριέρα του στη Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ.

Το ταξίδι στη χώρα των τουλιπών, είχε ξεκινήσει νωρίτερα για το Νίκο Μαχλά. Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 1996-1997, υπέγραψε στη Φίτεσε, όπου και κατέκτησε το χρυσό παπούτσι, την αμέσως επόμενη σεζόν, όταν και σκόραρε 34 γκολ σε 32 παιχνίδια, όντας ο μοναδικός Έλληνας, που έχει λάβει το συγκεκριμένο βραβείο.

Από την Ελλάδα, αποχώρησε σε ηλικία μόλις 23 ετών, έχοντας δείξει από νωρίς την έφεση του στο σκοράρισμα. Στην πρώτη του θητεία με τη φανέλα του ΟΦΗ, σημείωσε 52 τέρματα σε 162 παιχνίδια, πριν πάρει την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα για το εξωτερικό.

Μιλάει στο Ole.gr για τις προσωπικές του εμπειρίες, για τα επιτεύγματα του ΟΦΗ, το αγωνιστικό προφίλ του Άγιαξ και την ατμοσφαιρα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.

Κεφάλαιο ΟΦΗ

Ποια είναι η άποψη σας για τη, μέχρι στιγμής, πορεία του ΟΦΗ στη φετινή σεζόν;

«Νομίζω ότι η σεζόν άρχισε ουσιαστικά από την εποχή του Χρήστου Κόντη. Πριν, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Δεν παίζαμε καθόλου καλό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε ο ΟΦΗ να κάνει την καλή πορεία, που έκανε και πέρυσι, που έφτασε στον τελικό κυπέλλου. Δεν ήταν τόσο ελκυστικός. Υπήρχε μεγάλο θέμα και μεγάλη αμφισβήτηση, γιατί είναι και τα 100 χρόνια της ομάδας, και είναι λίγο δύσκολο να μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί οι προσδοκίες είχαν ανέβει πολύ. Γενικά, δεν ήταν τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Ο προπονητής αρχίζει και τα βάζει σε μια σειρά. Έχει μια ποδοσφαιρική ταυτότητα. Φαίνεται ότι βρήκε, πλέον, τη χημεία που έπρεπε να βρει σαν προπονητής και ο ΟΦΗ ξαναγίνεται ομάδα, όπως έπρεπε να είναι».

Ο ΟΦΗ εκτός από τον τελικό του κυπέλλου την περσινή σεζόν, έπαιξε και στον τελικό του Σούπερ Καπ. Πόσο σημαντικό είναι για τον ΟΦΗ, που στα 100 του χρόνια, έφτασε να διεκδικεί δύο τίτλους;

«Είναι σημαντικό, γιατί πάντα σε ένα σύλλογο, κοιτάς να φέρεις τίτλους. Εξαρτάται βέβαια τις επιθυμίες, το μπάτζετ, ποια ομάδα έχεις. Στην Ελλάδα είναι 4-5 ομάδες που συνήθως κυριαρχούν για το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Σούπερ Καπ, που μετα από 18 χρόνια, το ξαναέβαλαν στο ‘τραπέζι’. Θεωρώ ότι ήταν σημαντικό που βρέθηκε εκεί. Δεν τα καταφέραμε. Ειδικά στο Σούπερ Καπ, ήταν πάρα πολύ καλός ο ΟΦΗ, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα, και έστω και στο τέλος, κατάφερε να κερδίσει. Θα μπορούσε ο ΟΦΗ να προηγηθεί, με τον Σαλσέδο, και τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Σημαντικό είναι, ότι πρέπει να βάζει στόχους, ειδικά όταν ένας σύλλογος έχει και μια διοίκηση που φέρνει ηρεμία. Να τα καταφέρεις είναι λίγο δύσκολο, γιατί παίζεις με δύσκολες ομάδες. Παίξαμε με τον πρωταθλητή, και στο Κύπελλο, και στο Σούπερ Καπ, έχει πάρει και το Conference League. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό που έχει σημασία, είναι ότι ο ΟΦΗ κατάφερε να φτάσει μέχρι αυτό το σημεί».

*Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε πριν την πρόκριση του ΟΦΗ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη σεζόν 2025/26.

Credits: Intime

Το Άγιαξ-Ολυμπιακός

Πώς βλέπετε την εικόνα του Άγιαξ τη φετινή σεζόν;

«Έτυχε να δω το παιχνίδι με την Τέλσταρ. Νομίζω ότι ξανακάνουν restart. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει στην Ευρώπη, πόσο δυνατός είναι αυτός ο σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στο κόσμο. Αυτό το διάστημα είναι μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Η ποιότητα που έχει ο Άγιαξ, αυτή τη στιγμή, δεν είναι η ανάλογη, για να φτάσει ψηλά. Δουλεύουν σιγά σιγά με ταλέντα, με παίκτες που μπορούν να πάρουν από όλο το κόσμο, να φτάσουν στο επιθυμητό σημείο και αυτοί οι παίκτες να πωληθούν με πολλά λεφτά. Πάντα αυτός είναι ο στόχος της ομάδας και βλέπουμε ότι φέτος στο πρωτάθλημα και, ειδικά, στο Champions League, δεν τα έχει καταφέρει. Βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, δεν του αρμόζει τέτοια θέση. Δε παύει να είναι ομάδα με ‘φανέλα’ και με ιστορία. Είναι δύσκολο να την κοντράρεις, ειδικά στην Ολλανδία, πρέπει ο αντίπαλος να είναι πολύ καλός. Θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχει ευκαιρία να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός».

Πώς θα περιγράφατε το στυλ παιχνιδιού στην Ολλανδία και ποιες οι διαφορές του με το ελληνικό πρωτάθλημα;

«Στην Ολλανδία μπορούσαν να γίνουν ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, αλλά δε θέλουν. Προτιμούν να είναι ένα πρωτάθλημα που προσφέρει θέαμα. Να πηγαίνει ο κόσμος γήπεδο και να ευχαριστιέται ποδόσφαιρο. Να βλέπει γκολ και οι ομάδες να έχουν πάντα επιθετική φιλοσοφία. Ο Άγιαξ πάρα πολλά χρόνια, έχει αυτή τη φιλοσοφία. Από την εποχή του Κρόιφ, ο οποίος κατάφερε να αλλάξει το ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη, ίσως και σε όλο τον κόσμο. Πάντως, τα τελευταία χρόνια, η Αϊντχόφεν, η Φέγενορντ και ο Άγιαξ, όταν έχει την ποιότητα, μπορούν να παίξουν και αμυντικά. Απλά, δεν είναι οι ομάδες που θα μπουν να παίξουν άμυνα και να κρατήσουν το μηδέν. Η φιλοσοφία τους είναι 70-30 πιο πολύ επίθεση. Τους αρέσει οι παίκτες που ξεχωρίζουν, να φέρουν χρήματα για το σύλλογο και αργότερα να φεύγουν. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικό στυλ, αν και αυτό αλλάζει σιγά σιγά και εδώ. Τα παιχνίδια έχουν φάσεις και γκολ. Δε μπορείς να μείνεις πίσω. Το επίπεδο των ‘εγάλων’, διαφέρει από των υπολοίπων. Βλέπουμε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ προσπαθούν να παίξουν καλά και να προσφέρουν θέαμα».

Τι ατμόσφαιρα πιστεύετε ότι θα βρει απέναντί του ο Ολυμπιακός στη Johan Cruijff Arena;

«Είναι πραγματικά εκπληκτική η ατμόσφαιρα. Είναι ένα ‘κυριλάτο’ και πολύ σύγχρονο γήπεδο. Τα χρόνια που έπαιζα εγώ φτιάχτηκε και η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Δε μπορείς να φανταστείς. Είναι 52.000 κόσμος συνέχεια σε ένταση. Ένα γήπεδο, που όταν παίζει καλά ο Άγιαξ, παίρνει τεράστια δύναμη. Είναι μια έδρα, που δύσκολα θα περάσεις».

Έχουμε δει ότι ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παίζει το δικό του παιχνίδι, ανεξάρτητα από ποια ομάδα είναι απέναντί του. Θεωρείτε ότι το στυλ του Ολυμπιακού ταιριάζει απέναντι στο παιχνίδι του Άγιαξ;

«Εννοείται ότι ταιριάζει. Πάνω σε αυτό θέλω να πω, ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα σαν το Μεντιλίμπαρ, σαν τον Ράφα Μπενίτεθ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιους ανθρώπους να πλαισιώνουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, έχει δείξει ότι είναι λάτρης του επιθετικού ποδοσφαίρου. Ανεβάζει την ομάδα ψηλά. Το είδαμε και με τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο transition. Κατάφερε να βάλει τρία γκολ, αλλά η Ρεάλ έχει την ποιότητα και κατάφερε να βάλει τέσσερα. Είναι τέτοιος ο προπονητής, που μπορεί να παίξει επιθετικά και στα ίσα τον Άγιαξ, και να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός».

Η περίοδος στην Ολλανδία και η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο

Τι σας έχει μείνει πιο έντονα από τα χρόνια σας στον Άγιαξ και γενικότερα στην Ολλανδία;

«Οι Ολλανδοί αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο. Το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα. Δεν έχουν μπάσκετ καλό. Είναι καλοί σε κάποια αθλήματα, αλλά το ποδόσφαιρο το λατρεύουν. Τους αρέσει να βλέπουν θέαμα. Δεν τους ενδιαφέρει να νικήσουν, και η ομάδα να μην βλέπεται. Τους αρέσει η ποιότητα στο γήπεδο. Είναι ‘κάθετοι’ στο να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Γενικά είναι ποιοτικοί και σαν άνθρωποι, είναι μορφωμένοι. Έχουν άλλα στοιχεία που διαφέρουν από πολλές χώρες, άλλα βλέπουμε ότι οι χώρες της βόρειας Ευρώπης είναι πολύ αναπτυγμένες ποδοσφαιρικά».

Σας έχει λείψει η καθημερινή ενασχόληση με το ποδόσφαιρο; Kαι αν θα θέλατε στο μέλλον να επιστρέψετε σε κάποιο ρόλο, καθώς πλέον βλέπουμε πολλούς πρώην ποδοσφαιριστές να έχουν θέσεις, ως σχολιαστές, σε εκπομπές είτε στο διαδίκτυο είτε στη τηλεόραση.

«Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Ειδικά για ποδοσφαιριστές που έχουμε παίξει και σε υψηλό επίπεδο. Δε μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Αν σου δίνεται η ευκαιρία σε ένα σύλλογο, σε μια θέση, έτσι όπως αρμόζει και σε μένα, γιατί όχι; Θα το έκανα. Έχω περάσει από το διοικητικό, όταν τέλειωσα τη καριέρα μου, και πέρασα δύσκολα. Επαγγελματικά θα το έκανα, άμα είναι οι συνθήκες κατάλληλες, έτσι ώστε να μπορώ να προσφέρω».