Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια έχει πάρει… φωτιά και μοιάζει ασταμάτητος, απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Και τώρα, άντε να «σπάσει» αυτό το σερί στο Champions League…

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια έχει εξελιχθεί σε μία «μηχανή» παραγωγής γκολ. Ο Γεωργιανός σταρ καταγράφει πρωτόγνωρους αριθμούς στο φετινό Champions League, οδηγώντας την Παρί Σεν Ζερμέν στον μεγάλο τελικό, για δεύτερο διαδοχική χρονιά.

Πλέον, ο 25χρονος βρίσκεται μία «ανάσα» μακριά από την back-to-back κατάκτηση του τροπαίου με τα «μεγάλα αυτιά». Μοναδικό εμπόδιο που απομένει είναι η Άρσεναλ, στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης.

Πάντως, ήδη ο Κβαρατσχέλια έχει καταφέρει να γράψει ιστορία στη διοργάνωση, με τους αριθμούς-φωτιά που έχει εμφανίσει, ιδίως στην πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν στη νοκ-άουτ φάση.

Ο διεθνής εξτρέμ επελαύνει σαν… σίφουνας και ο Λουίς Ενρίκε γνωρίζει πως σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τον τελικό, είχε -και έχει- ένα «υπερόπλο» στα χέρια του. Άλλωστε, ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να σημειώσει κάτι μοναδικό στο Champions League.

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δεν είχε καταφέρει κάποιος παίκτης να καταγράψει γκολ ή ασίστ, σε 7 διαδοχικά νοκ-άουτ παιχνίδια. Κι όμως, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια «έσπασε» αυτό το φράγμα!

Khvicha Kvaratskhelia becomes the first player to score or assist in seven consecutive knockout-stage appearances in the same Champions League campaign.



[@OptaAnalyst] pic.twitter.com/QpRDaMpBlN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 6, 2026

Πρόκειται για έναν πρωτόγνωρο αριθμό, που έρχεται να προστεθεί σε μία ήδη απίστευτη επίδοση που έχει ο Γεωργιανός στη φετινή του παρουσία στο Champions League.

Συγκεκριμένα, μετρά έως τώρα 10 γκολ και 6 ασίστ, στα 15 φετινά του παιχνίδια στα «αστέρια». Κάτι που σημαίνει πως ο αριθμός των τερμάτων, στα οποία έχει συνεισφέρει, ξεπερνά τις συμμετοχές του!

Khvicha Kvaratskhelia has 16 G/A in 15 UCL games this season so far. ❤️💙🇬🇪



10 goals, 6 assists. pic.twitter.com/EaAsGaoQnI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2026

Ο «άσος» της Παρί διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και πλέον, μένει να φανεί πού θα σταματήσει να γράφει το κοντέρ…