Εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει στην Allianz Arena, με οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου να είναι έξαλλοι και να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο!

Κατά τη διάρκεια του κρίσιμου ημιτελικού ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους Γερμανούς να εκφράζουν την έντονη οργή τους για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Οι Βαυαροί διαμαρτυρήθηκαν αρχικά για τη μη αποβολή του Μέντες με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όταν ο Πορτογάλος αμυντικός σταμάτησε μια αντεπίθεση με το χέρι.

Η ένταση κλιμακώθηκε λίγο αργότερα, όταν ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Νέβες μετά από απομάκρυνση του Βιτίνια, μια φάση που, αν και εξετάστηκε από το VAR, δεν οδήγησε τον διαιτητή Πινέιρο στο on-field review.

Η αγανάκτηση των οπαδών για τις αποφάσεις αυτές εκδηλώθηκε με ρίψεις αντικειμένων προς τον Ντεμπελέ την ώρα που εκτελούσε κόρνερ, αναγκάζοντας ακόμα και τον Μάνουελ Νόιερ να παρέμβει με νοήματα για να κατευνάσει τα πνεύματα στις κερκίδες.

