Ο Ολλανδός δημοσιογράφος Μάικλ Γκράχαμ μιλάει στο Ole.gr για την αγωνιστική κατάσταση του Άγιαξ, τις αδυναμίες που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, καθώς και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το γίγαντα του ολλανδικού ποδοσφαίρου!

Συνέντευξη στον σπουδαστή του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Δημήτρη Παπαϊωάννου

Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού πλησιάζει. Οι ερυθρόλευκοι, στο πιο σημαντικό παιχνίδι τους έως τώρα στο Champions League, θα φιλοξενηθούν στην «Johan Cruijff ArenA» από τον Άγιαξ (28/1, 22:00), με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τους στείλει στην επόμενη φάση του θεσμού.

Μπορεί ο Άγιαξ να μη βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ιστορίας του, να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε διάφορα επίπεδα, όμως το όνομα της ομάδας, η φανέλα της και φυσικά το ένδοξο παρελθόν της δεν αφήνουν το παραμικρό δικαίωμα χαλάρωσης και εφησυχασμού.

Ο δημοσιογράφος, Μάικλ Γκράχαμ, γνώστης του ολλανδικού ποδοσφαίρου και φυσικά του Αίαντα, μιλάει για πολλά και άκρως ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το σύλλογο.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Άγιαξ αυτή την περίοδο;

«Γενικά η σεζόν για τον Άγιαξ δεν έχει εξελιχθεί καθόλου καλά έως τώρα και θα έλεγα ότι κατά κύριο λόγο έχει στιγματιστεί από την αποτυχημένη επιλογή προπονητή το καλοκαίρι (σ.σ. Τζον Χέιτινγκα). Ωστόσο, με την έλευση του νέου υπηρεσιακού τεχνικού, (σ.σ Φρεντ Γκριμ), έχουν μπει στο βασικό ροτέισον κάποιοι νεαροί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, προερχόμενοι από τις ακαδημίες του συλλόγου, που έχουν βελτιώσει, ως ένα βαθμό, την εικόνα του μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρεις όμως τι να περιμένεις σε κάθε παιχνίδι, καθώς είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη ομάδα. Το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, είχε πετύχει κάποιες συνεχόμενες νίκες για το πρωτάθλημα, ωστόσο στη συνέχεια διασύρθηκε με 6-0 από την Άλκμααρ για το Κύπελλο».

Ο Άγιαξ, παρά τις δύο συνεχόμενες νίκες του στο Champions League, έχει λίγες πιθανότητες πρόκρισης. Πώς πιστεύετε ότι θα προσεγγίσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό;

«Ο Άγιαξ, έπειτα από τη νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ, έχει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης και πλέον όλοι στο σύλλογο δείχνουν να το πιστεύουν. Μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, κάποιοι βασικοί παίκτες ξεκουράστηκαν, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμοι για το ματς με τον Ολυμπιακό. Πέρα όμως από το βαθμολογικό κίνητρο, υπάρχει και το οικονομικό, οπότε κάθε παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο είναι σημαντικό».

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ολλανδικής ομάδας και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει το παιχνίδι;

«Ο Άγιαξ έχει κάποιους γρήγορους παίκτες, που όταν βρουν χώρο μπορούν να κάνουν τη ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα. Ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στον αμυντικό τομέα και ιδιαίτερα στις εναέριες μονομαχίες που του έχουν στοιχίσει σε αρκετά παιχνίδια έως τώρα. Εάν ο Ολυμπιακός πιέσει τους αμυντικούς που είναι επιρρεπείς στο λάθος, πιστεύω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα».

Ο Άγιαξ αναμφίβολα είναι η παραδοσιακή δύναμη του oλλανδικού ποδοσφαίρου, ωστόσο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δυσκολεύεται αρκετά τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας;

«Είναι αλήθεια ότι ο Άγιαξ των τελευταίων ετών δε θυμίζει σε πολλά την ομάδα που θαύμαζαν όλοι τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, την περασμένη σεζόν, ο Φραντσέσκο Φαριόλι που καθόταν στον πάγκο της ομάδας, είχε κάνει εξαιρετική δουλειά και είχε πάρει σημαντικά αποτελέσματα, οδηγώντας τον Αίαντα ένα βήμα πριν από το πρωτάθλημα. Η αποχώρησή του, όμως, τον περασμένο Μάιο, λόγω διαφωνιών με την διοίκηση, για τις μεταγραφές και τα χρήματα που πρέπει να δαπανηθούν, αποδείχθηκε καταστροφική για το κλαμπ».

Οι οπαδοί του Άγιαξ πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση;

«Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, και για τον τρόπο που χάθηκε το περσινό πρωτάθλημα αλλά κυρίως για όσα ακολούθησαν. Οι πολλές αλλαγές προπονητών, σε συνδυασμό με τα αρνητικά αποτελέσματα τη φετινή σεζόν, έχουν δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια και δυσφορία στους φίλους της ομάδας».