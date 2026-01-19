ΤΙ ΓΚΟΛΑΡΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ; Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα ανεπανάληπτο ψαλιδάκι απέναντι στην Μπόρνμουθ (19/01, 1-1)!

ΤΙ ΓΚΟΛΑΡΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ;;; Ο Μπάμπης Κωστούλας «τρέλανε» τους πάντες!

Το ματς της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (19/01, 1-1) για την 22η αγωνιστική της Premier League, μπορεί να μην είχε πολλές ξεχωριστές στιγμές, αλλά ο Έλληνας επιθετικός μπόρεσε να κάνει «θόρυβο»!

Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 78ο λεπτό στη θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ, με την ομάδα του να «κυνηγάει».

The points are shared at the Amex. 🤝 pic.twitter.com/6iSC9L8ewc — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 19, 2026

Τα «κεράσια» είχαν πάρει «κεφάλι» στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο και λίγες ήταν οι φορές, που οι «γλάροι» άγγιξαν την ισοφάριση.

Ωστόσο, στο 90+1’ ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ΕΝΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΓΚΟΛ! Η μπάλα τού ήρθε στην περιοχή, αλλά ήταν ψηλά και είχε πλάτη στο τέρμα. Παρ’ όλα αυτά, ο νεαρός επιθετικός δεν το σκέφτηκε και πολύ.

Ένα κοντρόλ με το στήθος, και ένα φανταστικό ψαλιδάκι για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να «ξεράνει» την Μπόρνμουθ!

Με τα «κεράσια» να μην χάνουν, αλλά να βλέπουν μία τρομερή έμπνευση της στιγμής να τους «χαλάει» τη νίκη!

Για την ιστορία, αυτή ήταν η δεύτερη φορά, που ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε στην Premier League. Ποιο ήταν το «παρθενικό» του τέρμα; Μα φυσικά, εκείνο απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (25/10/2025, 4-2) μέσα στο Old Trafford!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το απίθανο γκολ του Μπάμπη Κωστούλα: