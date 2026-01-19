O Μπάμπης Κωστούλας «τρέλανε» τους πάντες και ο Λιούις Ντανκ έκανε ένα επικό σχόλιο για το ψαλιδάκι του και τις… προπονήσεις της Μπράιτον!

Αυτό που έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας στην 22η αγωνιστική της Premier League θα έχει να το θυμάται!

Με ένα φανταστικό ψαλιδάκι «κούφανε» τους πάντες, πετυχαίνοντας ένα ανεπανάληπτο γκολ!

Μπορεί η ομάδα του να μην κέρδισε, αλλά στο Μπράιτον – Μπόρνμουθ (19/01, 1-1) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής!

Kostoulas with an insane bicycle kick. This is Greek excellencepic.twitter.com/LtCwGINnFS — Theoツ (@AkanjiSZN_) January 19, 2026

Και όχι μόνο αυτό, καθώς στο τέλος του ματς «τρέλανε» και τους δημοσιογράφους!

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «Sky Sports» τόνισε πως στις προπονήσεις της Μπράιτον έχει σκοράρει ακόμα καλύτερα γκολ!

Αναλυτικά, τι είπε ο Μπάμπης Κωστούλας:

«Για εσάς είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, αλλά ο Λιούις [Ντανκ] το έχει δει πολλές φορές στην προπόνηση. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος να σκοράρω ή να προσπαθώ να σκοράρω. Σήμερα, η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Είμαι χαρούμενος για αυτό το γκολ, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για εμάς. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

91st minute, losing 1-0.



Up steps Charalampos Kostoulas with a stunning strike 😱 pic.twitter.com/AiXSYe3vD2 — Premier League (@premierleague) January 19, 2026

Για το πώς αισθάνεται παίζοντας στην Premier League:

«Είναι μια εμπειρία από παιδί που θέλω να ζήσω. Είμαι χαρούμενος. Προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα και μου αρέσει να παίζω σε πολλές θέσεις, αλλά κυρίως μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο παντού και να βοηθάω την ομάδα μου».

Μαζί του ήταν και ο αρχηγός της Μπράιτον, Λιούις Ντανκ. Ο Άγγλος αμυντικός έκανε ένα επικό σχόλιο, επιβεβαιώνοντας πως ο Έλληνας επιθετικός έχει σκοράρει και καλύτερα γκολ στις προπονήσεις των «γλάρων»!

Αναλυτικά, τι είπε ο Λιούις Ντανκ για τον Μπάμπη Κωστούλα:

«Τον έχω δει να σκοράρει καλύτερα στις προπονήσεις, αλλά ήταν απίστευτο. Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο. Έχεις δει στιγμιότυπα και πολλά ακόμη θα προκύψουν από αυτόν. Προσαρμόζεται στη χώρα, στο νέο πρωτάθλημα και έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτό δείχνει ακριβώς τι μπορεί να κάνει».