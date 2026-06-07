Για πάντα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον Ιγκόρ Ακινφέεφ να ανανεώνει το συμβόλαιό του και να συνεχίζει στην ομάδα, έπειτα από 36 χρόνια «γνωριμίας»!

Αν η «σημαία» της ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε πρόσωπο, σίγουρα αυτό θα ήταν του Ιγκόρ Ακινφέεφ!

Ο Ρώσος τερματοφύλακας έκανε πράξη το για πάντα σε μία ομάδα, καθώς στα 40 του ανανέωσε το συμβόλαιό του, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Η ιστορία των δύο πλευρών ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Πιο συγκεκριμένα, από το 1990, μιας και ο Ιγκόρ Ακινφέεφ πήγε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών.

35 years. One club. 💙❤️



Igor Akinfeev joined CSKA’s first training session at just 4️⃣ years old 👶



Since then:

🧤 929 appearances

🚫 374 clean sheets



The legendary keeper looked set to call time on his career this summer, but CSKA have convinced him to stay for one more… pic.twitter.com/dm9jKIT0At — OneFootball (@OneFootball) June 4, 2026

Από τότε δεν άλλαξε ποτέ στρατόπεδο έμεινε «πιστός», σε μία και μόνο ομάδα. Έζησε πολλές χαρές, λύπες, τρόπαια και ένδοξες στιγμές, αλλά ακόμα και στα 40 του δεν λέει να… σταματήσει.

Με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του το Ole.gr αποφάσισε να ρίξει μία ματιά στο «πώς» ήταν σε ο ποδοσφαιρικός κόσμος σε έξι θεσμούς, όταν ο Ιγκόρ Ακινφέεφ ξεκίνησε να «χαράζει» την πορεία του. Και υπάρχουν πολλές αλλαγές…

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Igor Akinfeev has renewed his contract with CSKA until 2027.



It will be his 35th year with the club. Akinfeev's first training session at CSKA was at the age of 4, and now he has 929 career matches under his belt, 382 of which were clean sheets.



He was… pic.twitter.com/pd3xL30b7g — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 3, 2026

Champions League:

Στο μακρινό 1990 το Champions League δεν είχε «γεννηθεί», αφού ακόμα υπήρχε το Κύπελλο Πρωταθλητριών, με τη Μίλαν να κάνει το back-to-back, στον τελικό κόντρα στην Μπενφίκα!

Ελληνικό πρωτάθλημα & Κύπελλο Ελλάδας:

Το ελληνικό πρωτάθλημα είχε 18 ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον τίτλο, τον Ηρακλή να βγαίνει πέμπτο και τον Ολυμπιακό τέταρτο!

Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες πήραν το Κύπελλο Ελλάδας, αφού κέρδισαν στον τελικό τον ΟΦΗ.

Αγγλικό πρωτάθλημα:

Ούτε η Premier League είχε ακόμη κάνει την εμφάνισή της. Στο αγγλικό πρωτάθλημα -τότε- πρώτη ήταν η Λίβερπουλ, ενώ Μάντσεστερ Σίτι και Γιουνάιτεντ είχαν τερματίσει στην 13η και 14η θέση αντίστοιχα!

Παγκόσμιο Κύπελλο:

Η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον τελικό εκείνης της χρονιάς η Γερμανία «χαμογέλασε» στο τέλος, αφού κέρδισε την Αργεντινή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Χρυσή Μπάλα:

Η Χρυσή Μπάλα κατέληξε στον Λόταρ Ματέους, χάρη στα όσα έκανε στην Ίντερ, αλλά και στην εθνική Γερμανίας. Μία από τις λίγες «εξαιρέσεις» του θεσμού, αφού ελάχιστες φορές βγαίνουν νικητές, όσοι παίζουν στο κέντρο ή στην άμυνα.