Η σεζόν «έκλεισε» με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έμεινε στο… μηδέν!

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε… κρίση. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπασκετικό της τμήμα. Μετά την ήττα της στον τελικό της Euroleague, τα πράγματα ήταν καταστροφικά και στην ACB.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο «έκλεισε» με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, αφού αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Τενερίφη!

Κι όμως, με πρωταγωνιστές τους Πάτι Μιλς και Μαρσελίνιο Χουέρτας είχαμε το μεγάλο «μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Momento histórico.



Tenerife (8º) elimina al Real Madrid (1º) en cuartos de final de liga ganando los dos partidos en Madrid. Hoy, con una puntilla muy dolorosa para los blancos (37 puntos en el último cuarto). pic.twitter.com/ksru6WlrzD — Germán R. Abril (@gerebit0) June 6, 2026

H Ρεάλ Μαδρίτης στο απόλυτο «μηδέν»

Αυτή η ήττα ανάγκασε τους Μαδριλένους να αφήσουν «κλειστεί» την τροπαιοθήκη της, αφού δεν μπόρεσαν να προσθέσουν ούτε έναν τίτλο!

Το Copa del Rey πήγε στα «χέρια» της Μπασκόνια, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φωνάζει «παρών» στον τελικό. Το Supercopa Endesa και αυτό είχε τη «βασίλισσα» στο μεγάλο «ραντεβού», αλλά η Βαλένθια ήταν αυτή που «χαμογέλασε» στο τέλος!

Δηλαδή, είχε παρουσία σε τρεις διαφορετικούς τελικούς, αλλά όλοι είχαν την ίδια κατάληξη.

❌ El Real Madrid eliminado en cuartos del PlayOff de la Liga Endesa



👎 Los de Scariolo, primeros en liga regular, han perdido los dos partidos de la serie como local ante Laguna Tenerife pic.twitter.com/wB1ZtpGeJ1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2026

Κι όλα αυτά, ενώ και στο ποδόσφαιρο τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Η Μπαρτσελόνα ήταν ανώτερη και μπόρεσε να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα της La Liga, αλλά και το Super Cup!

Το Copa del Rey πήγε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ στο Champions League η «βασίλισσα» έμεινε εκτός προημιτελικών.

Τι σημαίνει αυτό; Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο απόλυτο «μηδέν» στα δύο βασικά αθλήματα, σε ό,τι αφορά τα τρόπαια που κατέκτησε.

Ένα πάρα πολύ σπάνια φαινόμενο, αφού κάθε χρονιά διεκδικεί κάθε τίτλο που μπορεί να είναι διαθέσιμος.

Παρ’ όλα αυτά, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ η σεζόν έληξε με τη «βασίλισσα» να μένει άτιτλη!

Πότε ξανά είχε συμβεί κάτι παρόμοιο; Θα πρέπει να «γυρίσουμε» 16 χρόνια πίσω και να πάμε στο 2010.

Κι όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης από τότε είχε να μείνει στο «μηδέν» στα δύο βασικά της αθλήματα. Από τότε -μέχρι και φέτος- πάντα καταφέρνει να μην τελειώνει τη σεζόν, χωρίς να προσθέτει «κάτι» στον τροπαιοθήκη της!