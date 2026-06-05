Ο Τάχα Άλι έκανε τους Έλληνες να αναζητήσουν το όνομά του και η ιστορία που «κρύβει» μοιάζει βγαλμένη από «παραμύθι»!

Η Εθνική Ελλάδας έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο φιλικό με τη Σουηδία, ιδίως στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, αποσυντονίστηκε και κυρίως, δεν μπόρεσε να βρει λύση απέναντι στον «μπελά» που ακούει στο όνομα Τάχα Άλι!

Όχι, δεν πρόκειται για κάποιον νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Ο 27χρονος εξτρέμ που αγωνίζεται στη Μάλμε, ωστόσο, δημιούργησε πολλά προβλήματα στη δεξιά μεριά της ελληνικής άμυνας, είχε την ασίστ για το δεύτερο γκολ των Σουηδών και έτσι, έδωσε την αφορμή για να αναζητηθεί το background του.

Το αποτέλεσμα άξιζε την έρευνα. Διότι, ο Τάχα Άλι «έκρυβε» μία ιστορία βγαλμένη από «παραμύθι». Πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε ποδοσφαιριστή σάλας, αλλά σε λίγες μέρες θα είναι με την αποστολή της Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ως ενεργό μέλος του ρόστερ της!

Αρχικά, ο ποδοσφαιριστής της Μάλμε έχει καταγωγή από τη Σομαλία. Οι γονείς του έφυγαν από την πατρίδα τους, λόγω του εμφυλίου πολέμου, και έτσι προσπάθησαν να αναζητήσουν μία καλύτερη ζωή.

Ο Τάχα Άλι, μέχρι και τα 19 του χρόνια, βρισκόταν στο ποδόσφαιρο σάλας, ενώ είχε εκπροσωπήσει ακόμα και την Εθνική Σουηδίας στο σκανδιναβικό πρωτάθλημα σάλας.

Παρ’ όλα αυτά, η καριέρα του έμελλε να πάρει μία τελείως διαφορετική τροπή. Δεν σταμάτησε να «κυνηγά» το όνειρό του και εν τέλει, κατάφερε να εισέλθει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έστω και αργοπορημένα, στα 21 του χρόνια. Μάλιστα, κέρδισε με το «σπαθί» του και μία μεταγραφή για τη Μάλμε μερικά χρόνια αργότερα, το 2023!

Με τη σουηδική ομάδα έχει ήδη καταφέρει να κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 1 εγχώριο Κύπελλο, ενώ παράλληλα το 2023, ο ίδιος πέτυχε το ομορφότερο γκολ της σεζόν!

Οι εμφανίσεις του, λοιπόν, έπεισαν τον Γκρέιαμ Πότερ πως δικαιούται μία θέση στο ρόστερ της Σουηδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και όσα έδειξε ο Τάχα Άλι κόντρα στην Ελλάδα δικαιώνουν αυτήν την επιλογή.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή του 27χρονου εξτρέμ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, με την έτερη να έρχεται επίσης σε φιλική αναμέτρηση!

Όπως και να έχει, όμως, από το ποδόσφαιρο σάλας, ο Τάχα Άλι κατάφερε να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου!