Ο Μπερντ Λένο είχε «προβλέψει» το επόμενο βήμα στην καριέρα του Μάρκο Σίλβα, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Ole.gr και τον Τάσο Φαραό, πριν από μερικούς μήνες.

Η Μπενφίκα βρήκε τον «εκλεκτό» για τον πάγκο της στο «πρόσωπο» του Μάρκο Σίλβα.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού θα διαδεχθεί τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο των «αετών», καθώς ο «Special One» πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τη Μαδρίτη, ώστε να… συμμαζέψει όσο γίνεται τη Ρεάλ.

Κάπως έτσι, εμφανίστηκε η ευκαιρία για τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μίας εκ των κορυφαίων ομάδων της πατρίδας του, με σκοπό να την οδηγήσει πίσω στον δρόμο των επιτυχιών.

Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Άλλωστε, ο Μπερντ Λένο είχε προειδοποιήσει πως κάτι τέτοιο δεν θα αργούσε να συμβεί, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Ole.gr και τον Τάσο Φαραό, το περασμένο φθινόπωρο.

Ο έμπειρος γκολκίπερ γνωρίζει πολύ καλά τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς οι δυο τους συνεργάστηκαν επί τέσσερα συναπτά έτη στη Φούλαμ.

Acordo com Marco Silva



A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Συγκεκριμένα, όσα είχε αναφέρει ο Μπερντ Λένο στο Ole.gr, μιλώντας για τον Μάρκο Σίλβα:

«Πρώτα απ’ όλα, ο Μάρκο Σίλβα είναι ένας φανταστικός προπονητής και τα αποτελέσματα που έχει φέρει με την ομάδα, καθώς και η συνολική βελτίωση του συλλόγου, είναι εντυπωσιακά. Του αξίζει όλη η αναγνώριση για το ότι άλλαξε τη νοοτροπία του κλαμπ, για τους παίκτες που έφερε και για τη συνοχή που έχτισε.

Είναι κορυφαίος, πολύ παθιασμένος, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. Κάθε μέρα πιέζει τους πάντες να γίνουν καλύτεροι. Ταυτόχρονα, μπορεί να είναι αστείος και πολύ ταπεινός, όπως και το επιτελείο του.

Είμαι σίγουρος ότι μια μέρα θα φύγει από τη Φούλαμ και θα αναλάβει μία από τις κορυφαίες ομάδες, γιατί πραγματικά το αξίζει».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη του Μπερντ Λένο στο Ole.gr: