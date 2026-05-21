Η Εθνική ομάδα χάντμπολ έφερε εις πέρας έναν… άθλο όπως τον χαρακτήρισε και ο Πέτρος Μπουκοβίνας στα όσα κουβέντιασε με το Ole.gr. Μεταξύ αυτών και η ανεπαρκής εικόνα της χώρας από πλευράς υποδομών.

Ένας «κέρβερος» κάτω από τα γκολπόστ με τεχνογνωσία και απύθμενα επίπεδα πάθους, πίστης και ψυχικής αυταπάρνησης. Ίσως σε αυτό να έχει βοηθήσει και το πτυχία της ψυχολογίας που ολοκληρώνει εξ’ αποστάσεως φυσικά καθώς το πρόγραμμά του δεν επιτρέπει κάτι δια ζώσης πέρα από την ομάδα του στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος και την Εθνική ομάδα χάντμπολ. Στην οποία θα δίνει το παρών «ακόμα και με το ένα χέρι ή το ένα πόδι», όπως τόνισε στη συνέντευξή του στο Ole.gr και τους Betarades.

Ο Πέτρος Μπουκοβίνας αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος του ζευγαριού με τους Ολλανδούς αν και η συνεισφορά του ήταν ίσως και ακόμα μεγαλύτερη εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την παρουσία του και μόνο, τις ομιλίες του. Τις πρότερες εμπειρίες που μετέφερε και επέστησε την προσοχή για να μην έρθουν ξανά. Και δεν ήρθαν.

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ σημείωσε υπέρβαση απέναντι σε ένα σύνολο μέσα στο Top-10 του κόσμου τα τελευταία χρόνια. Με παίκτες που έχουν παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και συνεχή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις την τελευταία δεκαετία. Γι’ αυτό και είχαν μείνει… αποσβωλομένοι να κοιτάζουν τους Έλληνας να πανηγυρίζουν και να λυγίζουν από δάκρυα, μέσα στο «σπίτι» τους.

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ προκρίθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και ο αρχηγός – με τα όλα του – Πέτρος Μπουκοβίνας είχε πράγματα να πει στο Ole.gr.

Αφού πρώτα συστήθηκε «τρέχοντας» την καριέρα του, στάθηκε στην παρέα που έγραψε και γράφει ιστορία. Στα συστατικά της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ σε βαθμό ΑΘΛΟΥ πρόκρισης, στη σημασία ως προς την επόμενη μέρα του αθλήματος αμιγώς αγωνιστικά αφού για τα υπόλοιπα έδειξε έναν μικρό ενδοιασμό. «Δεν είμαι καλός στα πολιτικά, πραγματικά» τόνισε όταν ρωτήθηκε για την δίοδο.

Ο Πέτρος Μπουκοβίνας ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει «αναγκαστεί» να ξενιτευτεί για να υπηρετήσει το άθλημα που αγαπά, δεν παρέλειψε να κρύψει τα πάντα κάτω από το χαλάκι. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία αλλά και τις μεγάλες και «χτυπητές» ελλείψεις του αθλήματος που αποτελούν τροχοπέδη για την βελτίωσή του. «Δεν έχουμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ένα γήπεδο που να πληροί της προδιαγραφές των διεθνών αγώνων», είπε χαρακτηριστικά. Το λιγότερο θλιβερό.

Για τις γεμάτες συγκίνηση στιγμές, τπ γεγονός που έφερε το μεγάλο επίτευγμα και την πρόκριση πριν καν το δεύτερο ματς με τους Ολλανδούς αφού «το είδε στα μάτια των συμπαικτών του», τις επιλογές του και την εσωτερική πάλη μίλησε ο Πέτρος Μπουκοβίνας στο Ole.gr.