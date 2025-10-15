Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως πλησιάζει στην απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά. Το «ορατό» πλεονέκτημα και η σημαντική βοήθεια.

Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης είναι το θέμα των τελευταίων ημερών και όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός μοιάζει να κερδίζει την «κούρσα» για την απόκτησή τους.

Οι «πράσινοι» φαίνεται πως τα έχουν βρει σε όλα με την Κηφισιά και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην απόκτηση αμφότερων των ποδοσφαιριστών.

Από το πώς «ξέφυγε», στο «έως πότε» Ο Ανδρέας Τεττέη, για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο. Γιατί όσα έκανε στο Κηφισιά-ΑΕΚ, μέσα σε έξι αγωνιστικές, τα έχει κάνει ξανά και ξανά.

Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα βγάλει, πιθανότατα, από τα ταμεία του, ένα ποσό που θα φτάσει περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τους πάρει «πακέτο».

Μένει, όμως, να αποσαφηνιστεί, εάν η επικείμενη μετακίνηση θα γίνει τον ερχόμενο Ιανουάριο, ή εάν οι Τεττέη και Παντελίδης θα παραμείνουν στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Γιοβάνοβιτς ανοίγει την πόρτα της Εθνικής, δίχως «ναι μεν, αλλά» Ο Παύλος Παντελίδης έχει τη δική του ευκαιρία στην Εθνική Ελλάδας, γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κοίταξε το «πού παίζει», αλλά το «πώς παίζει».

Γιατί κερδίζει «διπλά» ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αρχικά δείχνει πως βγαίνει νικητής από τη «μάχη» για την απόκτηση των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είχαν κινήσει το ενδιαφέρον όλων των κορυφαίων ομάδων της Stoiximan Super League.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι πως προσθέτει στο ρόστερ του, δύο παίκτες που, μέχρι στιγμής, πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τόσο ο Τεττέη, όσο και ο Παντελίδης, έχουν άμεση «σύνδεση» με τα αντίπαλα δίχτυα. Ένα στοιχείο που θέλει να ενισχύσει ο Παναθηναϊκός.

Ο Τεττέη μετρά 4 γκολ και 2 ασίστ στη φετινή Stoiximan Super League, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Παντελίδης έχει σκοράρει σε 3 περιπτώσεις, μοιράζοντας και 1 ασίστ.

Εκτός αυτού του παράγοντα, πάντως, το «τριφύλλι», εάν πράγματι ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες μεταγραφές, αποκτά και μία πολύ σημαντική βοήθεια.

Αυτή εντοπίζεται στην ευρωπαϊκή του λίστα. Ο λόγος, φυσικά, είναι προφανής, αφού και οι δύο καλύπτουν θέση γηγενών ποδοσφαριστών στην χώρα, σύμφωνα με τους κανόνες της UEFA.