Τόμας Γουόκαπ και Ολυμπιακός, μία σχέση αμοιβαία επωφελής. Ο Τεξανός γκαρντ μίλησε στο Ole.gr παραμονές του Final Four στην Αθήνα για «αυτό που έχει χτιστεί στον Πειραιά».

Τέτοια εποχή πριν από 12 μήνες, τα ειδησεογραφικά σάιτ της χώρας γέμιζαν με θέματα, νούμερα και στατιστικά για το Final Four του Αμπού Ντάμπι. Στα πιο… ψαγμένα, έβρισκε κανείς τους συμμετέχοντες του μεγάλου ραντεβού στην Αραβία με τις περισσότερες συμμετοχές στη διοργάνωση δίχως να έχουν κατακτήσει το τρόπαιο.

Στις πρώτες θέσεις βρίσκονταν οι Μάρκο Γκούντουριτς και Νίκολο Μέλι που τα κατάφεραν εν τέλει. Έναν χρόνο αργότερα και οι τρεις πρώτες θέσεις, είναι «ερυθρόλευκες». Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ «διψούν» γι’ αυτό που χρόνια κυνηγούν και μαζί με τους υπόλοιποιπους θα παλέψουν σε ελληνικά εδάφη.

Ο Τόμας Γουόκαπ αποτελεί έναν από τους σημαντικούς κρίκους της προσπάθειας αυτής των Πειραιωτών να αλλάξουν σελίδα. Και να φτάσουν εν τέλει στην πηγή. Έφτασε αυτή η στιγμή της σεζόν για τους ΜακΚίσικ, Φαλ, Παπανικολάου και Λαρεντζάκη και Γουόκαπ που βρίσκονται για 5η σερί σεζόν, δύο βήματα μακριά από την «λύτρωση» των κόπων και προσπαθειών τους μέσα στη σεζόν.

Ο Τόμας Γουόκαπ μάλιστα αποτελεί τον μοναδικό πόιντ γκαρντ στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πάει σε πέντε συνεχόμενα Final Four, έχοντας βασικότατο ρόλο στην πορεία μέχρι εκεί, δίχως να έχει πανηγυρίσει στο τέλος του δρόμου.

Για τα παραπάνω ανεκπλήρωτα που δεν είναι «προϊόν τύχης ή μοίρας», μίλησε ο ξανθομάλης άσος στην κάμερα του Ole.gr, παραμονές του Final Four της Αθήνας. Εξήγησε το «αμοιβαίο καλό» που έχουν κάνει ο Ολυμπιακός στην καριέρα του και εκείνος στα πεπραγμένα των Πειραιωτών τα τελευταία χρόνια και απωθέωσε για μία ακόμα φορά το μπάσκετ των Πειραιωτών που «δεν είναι αντιμετωπίσιμο αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος».

Ο Τόμας Γουόκαπ παραδέχθηκε πως έχει κάνει εικόνα την κατάκτηση του τροπαίου μέσα στο γήπεδο του «αιωνίου αντιπάλου» ενώ επέστρεψε και στις μεγαλόπνοες σκέψεις που έκανε ερχόμενος στο Λιμάνι. Προσδοκίες που τον έβγαζαν «τρελό» τότε, αλλά πλέον έχουν γίνει μονιμότητα.

