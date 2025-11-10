Κάθε συνέντευξη που έδινε ο Ανδρέας Τεττέη, είχε έναν κοινό παρονομαστή: την Εθνική Ελλάδας. Και το όνειρο, πλέον, γίνεται πραγματικότητα.

Ο Ανδρέας Τεττέη στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδας. Ένα… αίτημα μεγάλης μερίδας κόσμου, που εδώ και καιρό παρακολουθεί τον σέντερ φορ της Κηφισιάς να «σμπαραλιάζει» άμυνες στη Stoiximan Super League.

Η ατυχία του Φώτη Ιωαννίδη «άνοιξε» τον δρόμο προς ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα που είχε στη ζωή του ο Ανδρέας Τεττέη και δεδομένα άξιζε, βάσει των εμφανίσεών του εδώ και χρόνια. Αν και για καιρό, εμπόδιο δεν ήταν η απόδοσή του.

Ο Τεττέη έστειλε «μήνυμα» στον Παναθηναϊκό, για το δίδυμο με Παντελίδη! Τεττέη και Παντελίδης συνεργάστηκαν για άλλη μια φορά, με τον 24χρονο σέντερ φορ να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα στην κάμερα!

Ξεπερνώντας έστω και για λίγο τα 21 του χρόνια, δεν είχε λάβει την ελληνική ιθαγένεια, παρότι είχε γεννηθεί στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό τον «κράτησε» κι εκτός των χαμηλότερων κλιμακίων της Εθνικής. Εν τέλει, την πήρε στα μέσα του 2022 και παρότι δεν «πρόλαβε» την Ελπίδων, ο δρόμος για την Ανδρών «άνοιξε».

Μιλώντας στο BN Sports και τον Νότη Χάλαρη, είχε τονίσει μεταξύ άλλων: «Η ελληνική υπηκοότητα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί καθώς ήταν το όνειρο μου από τότε που ήμουν μικρός και έβλεπα την Εθνική Ελλάδας.

Πάντα ήθελα να παίξω και να τιμήσω αυτή τη φανέλα και τη χώρα που γεννήθηκα, το σπίτι μου. Εννοείται πως ο στόχος μου είναι να το καταφέρω και αξίζω μία τέτοια ευκαιρία. Είμαι και νιώθω Έλληνας».

Μετά από χρόνια υπομονής, επιμονής και σκληρής δουλειάς, λοιπόν, ο δρόμος άνοιξε. Ο Ανδρέας Τεττέη κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το «τηλεφώνημα» που περίμενε πώς και πώς, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο ΟΠΑΠ Game Time με τη Λίλα Κουντουριώτη, ήρθε. «Είναι ένα από τα όνειρά μου. Τώρα περιμένω πάρα πολύ το τηλεφώνημα. Σίγουρα έχω να δώσω πολλά».

Και κάπως έτσι, θα ζήσει το όνειρό του, παίζοντας για την Ελλάδα. Για «το σπίτι του».