Ο κομβικός για τη Φενέρμπαχτσε και τα πλάνα του Γιασικεβίτσιους Νίκολο Μέλι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό.

Ο μετρονόμος της γραμμής των ψηλών της Φενέρμπαχτσε έχει ονοματεπώνυμο και ονομάζεται Νικολό Μέλι. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βγήκε από τα… νερά της δίχως εκείνον και τον Ντέβον Χολ στο τελευταίο τρίτο της κανονικής περιόδου αφού κάποιες φορές το «ουδείς αναντικατάστατος» κλυδωνίζεται και αμφισβητείται. Όπως στην περίπτωση – χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής – του Νικολό Μέλι στη Φενέρμπαχτσε.

Το Final Four της Αθήνας δεν φτάνει αλλά έφτασε με τις τέσσερις ομάδες να παίρνουν θέση στην ελληνική πρωτεύουσα και το Telekom Center Athens. Μία ημέρα περίπου πριν το τζάμπολ του μεγάλου ραντεβού (22/5, 18:00), τα «πεινασμένα» ελληνικά media «βούτηξαν» στους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων του πρώτου ημιτελικού, ξεζουμίζοντάς τους.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο ευγενέστατος και πολύ ευχάριστη φυσιογνωμία Νικολό Μέλι που σε κάθε αποστροφή του λόγου του, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλο της πρωταθλήτριας Φενέρ.

«Αντιμετωπίζουμε την καλύτερη ομάδα της σεζόν στην Ευρωλίγκα φέτος. Τερμάτισαν πρώτοι οπότε δεν θα είναι εύκολο. Δεν έχει να κάνει με 1vs1 αλλά παιχνίδι πέντε εναντίον πέντε.

Έχουν πολύ βαθύ ρόστερ, πολλούς ταλαντούχους παίκτες και πολλούς τρόπους για να πληγώσουν την αντίπαλη ομάδα. Πρέπει να είμαστε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας για να τους περιορίσουμε και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Έχουν έναν πασίγνωστο πυρήνα παικτών αλλά και στυλ παιχνιδιού περιβόητο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τους σταματήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που διαθέτουμε και τις πρότερες εμπειρίες απέναντί τους», σημείωσε ο Μέλι που σχολίασε και την ερώτηση-πρόβελψη στους Betarades για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού που άγγιξε.

«Ήσουν λάθος, είδες; Δεν το κέρδισα. Στο είπα, είχα δίκιο…», είπε αστειευόμενος, ερχόμενος δεύτερος στην κούρσα για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν. Αν δεν τραυματιζόταν βέβαια, κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν κι αν αυτό θα πήγαινε στον Άλφα Ντιάλο.