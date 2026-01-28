Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Johan Cruyff Arena για μια κομβική ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Στην Ολλανδία υπάρχει σεβασμός για τους «ερυθρόλευκους», την ώρα που ο ιστορικός σύλλογος του Άμστερνταμ παλεύει ακόμη να σταθεροποιηθεί έπειτα από χρόνια αγωνιστικής και διοικητικής αστάθειας.

Συνέντευξη στον σπουδαστή του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Κωνσταντίνο Συρόπουλο

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ολλανδία για την τελευταία αγωνιστική της League Phase. Ένας αγώνας υψηλών προσδοκιών για την ομάδα του Πειραιά, καθώς σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η φετινή πορεία της Ευρώπης θα λάβει τέλος. Η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ (28/01, 22:00) δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για τον Άγιαξ, αποτελεί μια υποχρέωση νίκης σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές μιας παρατεταμένης κρίσης, που ξεκίνησε από διοικητικές αστοχίες και κακές μεταγραφικές επιλογές και επηρέασε βαθιά την αγωνιστική του εικόνα. Σε ένα περιβάλλον πίεσης, χαμηλών προσδοκιών για τον Άγιαξ και αυξημένου σεβασμού για τον Ολυμπιακό, το μεταξύ τους παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα τελικού, με τις ισορροπίες να κρίνονται τόσο από την αγωνιστική κατάσταση όσο και από τη συνολική ψυχολογία των δύο ομάδων.

Ο Ολλανδός δημοσιογράφος Τζόναθαν Φαν Χάαστερ του Voetbalzone, μίλησε στο Ole.gr, για την κατάσταση της ολλανδικής ομάδας ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται τη «συνταγή» Λεβερκούζεν, με μία μικρή διαφοροποίηση Η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

-Ο Άγιαξ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη Johan Cruyff Arena στις 28 Ιανουαρίου, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος σεβασμός προς τον Άγιαξ, καθώς ιστορικά αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν και ποια είναι γενικά η άποψη στη χώρα σας για την ιστορία του συλλόγου;

«Ο Ολυμπιακός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην Ολλανδία και απέκτησε φήμη με την κατάκτηση του Conference League. Δυστυχώς, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν προβάλλεται στην ολλανδική τηλεόραση, όμως τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός άφησε πολύ καλή εικόνα στην Ευρώπη, απέναντι –μεταξύ άλλων– στην PSV, η οποία κυριαρχεί στην Eredivisie και στάθηκε τυχερή που απέσπασε έναν βαθμό. Επίσης, το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανέδειξε πραγματική ποιότητα και αγωνιστικό πνεύμα».

-Ολυμπιακός και Άγιαξ έχουν αναμετρηθεί στο Champions League (Κύπελλο Πρωταθλητριών) τέσσερις φορές στο παρελθόν. Η προϊστορία ευνοεί ελαφρώς τον Ολυμπιακό, με δύο νίκες έναντι μίας του Άγιαξ, ενώ ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Παίζει κάποιον ρόλο για εσάς αυτή η ιστορία;

«Για μένα, η ιστορία μεταξύ των δύο συλλόγων δεν σημαίνει και πολλά. όταν εδώ σκέφτονται τον Άγιαξ μετά το 1996, σκέφτονται μια ομάδα σε έντονη παρακμή σε σύγκριση με εκείνη που κατέκτησε το Champions League το 1995 και έφτασε στον τελικό το 1996. Εκείνα τα χρόνια δεν είναι ιδιαίτερα χαραγμένα στη μνήμη. Σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, φυσικά, τα ονόματα Άγιαξ και Ολυμπιακός είναι όσο πιο «ελληνικά» γίνεται, κάτι που αποτελεί μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βλέπω τον Ολυμπιακό ως ένα παιχνίδι που ο Άγιαξ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει».

-Θα θέλαμε να μας δώσεις μια γενική εικόνα για το κλίμα γύρω από τον Άγιαξ. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στον σύλλογο αυτή την περίοδο;

«Ο Άγιαξ βρίσκεται σε κρίση από τη στιγμή που ο τεχνικός διευθυντής Μαρκ Όβερμαρς αναγκάστηκε να αποχωρήσει, έπειτα από την αποστολή ακατάλληλου περιεχομένου σε γυναίκα συνεργάτιδά του. Ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη σπουδαία πορεία του Άγιαξ στο Champions League της σεζόν 2018/19. Μετά την αποχώρησή του, ανέλαβαν ο πρώην διεθνής Ολλανδός επιθετικός Κλάας-Γιαν Χούντελααρ και ο βοηθός διευθυντή Γκέρι Χάμστρα. Δαπάνησαν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές. Υπό τον προπονητή Άλφρεντ Σρόιντερ, η ομάδα δεν απέδιδε, ενώ νεαροί παίκτες, δεν πήραν ευκαιρίες, δυσαρεστήθηκαν και αποχώρησαν. Ποδοσφαιριστές πωλήθηκαν με μεγάλη οικονομική ζημία. Οικονομικά δεν υπήρξε άμεσο πρόβλημα, καθώς ο Άγιαξ είχε ακόμη έσοδα από μεγάλες πωλήσεις. Ωστόσο, αυτά τα χρήματα εξαφανίστηκαν με την άφιξη του νέου τεχνικού διευθυντή, Σβεν Μίσλιντατ, ο οποίος ουσιαστικά ξόδεψε κάθε διαθέσιμο ευρώ – ξανά πάνω από 100 εκατομμύρια – σε αποτυχημένες μεταγραφές με μακροχρόνια συμβόλαια. Ο Άγιαξ τον απέλυσε μετά από λίγους μήνες, όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει και ο αντίκτυπος είναι ακόμη τεράστιος. Στη συνέχεια ανέλαβε προπονητής ο Μόρις Στάιν, πιθανότατα ο χειρότερος στην ιστορία του Άγιαξ, ο οποίος απολύθηκε όταν η ομάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση της Eredivisie και είχε αποκλειστεί στο Κύπελλο από ερασιτεχνική ομάδα. Ακολούθησαν κι άλλοι προπονητές όπως ο Φαντ Σχιπ, ο Φαριόλι και ο Χάιτινχα, χωρίς επιτυχία. Πλέον στο τιμόνι της ομάδας βρίσκεται ο Φρεντ Γκριμ. Όταν ο Άγιαξ μένει πίσω στο σκορ, σχεδόν ποτέ δεν κερδίζει. Επίσης, σπάνια κυριαρχεί πλήρως σε έναν αγώνα. Το κλίμα δεν είναι ιδανικό».

Μεντιλίμπαρ: «Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων» (video) Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «υποσχέθηκε» κάτι στη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού, πριν το ματς με τον Άγιαξ (28/01, 22:00), ενώ μίλησε και για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ.

-Την τελευταία φορά που ο Άγιαξ κατέκτησε το ολλανδικό πρωτάθλημα ήταν πριν από τέσσερα χρόνια και οι πιθανότητες να το καταφέρει φέτος δεν είναι με το μέρος του, καθώς η διαφορά από την πρωτοπόρο PSV Αϊντχόφεν είναι μεγάλη. Πώς αντιμετωπίζουν οι φίλαθλοι αυτή την κατάσταση και τι σημαίνει για τον ίδιο τον σύλλογο;

«Εξαιτίας όλων όσων έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, οι προσδοκίες των φιλάθλων είναι χαμηλές. Οι φίλαθλοι αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους, γνωρίζοντας ότι ο σύλλογος έχει περάσει «κόλαση» τα τελευταία χρόνια. Πριν από τη σεζόν, οι περισσότεροι θα ήταν ικανοποιημένοι με τη δεύτερη θέση και την απευθείας πρόκριση στο Champions League. Κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τους οπαδούς του Άγιαξ, οι οποίοι παραδοσιακά είναι οι πιο επικριτικοί στην Ολλανδία, αλλά μετά από χρόνια αποτυχημένων προπονητών και διοικητικών επιλογών είναι ευχαριστημένοι με κάθε ένδειξη θετικότητας. Και αυτή υπάρχει πλέον, χάρη στον Γκριμ και την ενσωμάτωση των νεαρών παικτών, γι’ αυτό και οι φίλαθλοι τον συμπαθούν και τον σέβονται, παρά τις αδυναμίες του ως προπονητή».

-Ο Άγιαξ είναι μια ομάδα που δεν ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν. Οι καλές εμφανίσεις και τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα ήρθαν από τον Δεκέμβριο και μετά. Το κακό πρώτο μισό της χρονιάς τον έχει αφήσει πίσω στη μάχη του τίτλου και χαμηλά στη βαθμολογία της League Phase. Πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα μπορεί να αλλάξει η κατάσταση και η ομάδα να επιστρέψει στη διεκδίκηση και να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία στην Ευρώπη;

«Όταν η ομάδα βρει ρυθμό, αναδεικνύεται η ατομική ποιότητα και διακρίνεται σημαντικό ταλέντο. Ο Άγιαξ βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από τη Φέγενορντ, η οποία αντιμετωπίζει επίσης τα δικά της προβλήματα. Για τον Άγιαξ, το σημαντικότερο είναι να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, ώστε να εξασφαλίσει τα έσοδα του Champions League και να μη χρειαστεί να πουλήσει τους καλύτερους παίκτες του για να καλύψει απώλειες. Ωστόσο, παραμένει μια εύθραυστη ομάδα και εναπόκειται στον Γκριμ να σταθεροποιήσει περισσότερο την άμυνα, κάτι που δεν είναι εύκολο με τόσο νεαρό ρόστερ. Η απώλεια του Τζόρνταν Χέντερσον, αρχηγού την περσινή σεζόν, έγινε έντονα αισθητή και φέτος. Ήταν ο ηγέτης και κανείς δεν κάλυψε το κενό του. Παράλληλα, η διοίκηση δεν κατάφερε να αποκτήσει έναν νέο «εξάρι», με αποτέλεσμα το build up της ομάδας να είναι κατά διαστήματα προβληματικό. Με την άφιξη του Στερ, πάντως, υπάρχει ξανά δημιουργικότητα στη μεσαία γραμμή και μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης. Στην επίθεση, ωστόσο, ο αριστερός εξτρέμ Μίκα Γκοντς είναι ο πιο καθοριστικός παίκτης και αυτός που ξεχωρίζει».