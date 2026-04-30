Ο Μπρεντ Πέτγουει, το… κοπέλι από τη Τζόρτζια, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στους Betarades και «έτρεξε» την καριέρα του. Η ευγνωμοσύνη για τον Μπαρτζώκα, ο κατά συνθήκη GOAT στην Ευρώπη Ναν και η επιστροφή στα παρκέ.

Συνέντευξη στον Μάνο Φυρογένη

Σκεπτόμενος ως μετά Χριστόν Προφήτης και στην ερώτηση τι θα άλλαζε αν ανέτρεχε πίσω στον χρόνο, ο Μπρεντ Πέτγουει έψαξε την ρίζα. Έκανε… βουτιά στο παρελθόν, γύρισε στα φοιτητικά του χρόνια και εξήγησε τον λόγο στους Betarades.

Πιθανότατα αν είχε γραφτεί αλλιώς η ιστορία, ο «ιπτάμενος» Air Georgia που μέχρι τα 25 του είχε επενδύσει μόνο στο κομμάτι αυτό των… πτήσεων, να μην είχε έρθει καν στα μέρη μας. Να μην τον μάθαιναν οι φίλοι του Ηλυσιακού, του ΑΓΟΡ και φυσικά του Ολυμπιακού. Ή εκείνη του Άρη σε δύσκολες εποχές για τους Θεσσαλονικείς.

Να μην του έλεγε ο Γιώργος Μπαρτζώκας πόσο πολύ του έχει κάνει αγωνιστικά εντύπωση, να μην γνώριζε την Κρητικιά γυναίκα του, τον Πάνο Κιάμο, την ελληνική μουσική. Να μην «ρίζωνε» στην Κρήτη όπου νιώθει πλέον και χωρίς καμία αμφιβολία «σαν στο σπίτι του».

Η δουλειά δεν είναι ντροπή, όποιο κι αν είναι το κίνητρο. Και στην περίπτωση του Μπρεντ Πέτγουεϊ, παρόλο που πολλοί έσπευσαν να τον κακολογήσουν αφότου μοιράστηκε μαζί μας την καθημερινότητά του ένα μεσημέρι του Φλεβάρη στο πλαίσιο του 4ημέρου του Κυπέλλου Ελλάδας, δεν είναι βιοποριστικοί οι λόγοι. Αλλά και να ήταν σε ποιον οφείλει να δώσει τον λογαριασμό; Κακεντρηχείς σε κάθε περίπτωση.

Το «μικρόβιο» του μπάσκετ δεν έφυγε από μέσα του και αφού… βαρέθηκε στο σπίτι – και το εργασιακό πρωτάθλημα στην Κρήτη δεν του έφτανε – ο άλλοτε Ευρωλιγκάτος Μπρεντ Πέτγουεϊ που κλήθηκε να μπει στα… παπούτσια του Πέρο Άντιτς και να χωρέσει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης, γύρισε στα παρκέ για χάρη της ομάδας που τον εκτόξευσε και τον ανέδειξε. Με τους Ρέθυμνο Cretan Kings μεγάλωσαν μαζί και δεν γινόταν να μην αποτελέσει μέλος ενός πολύ ελπιδοφόρου πρότζεκτ με το βλέμα στην επάνοδο στις μεγάλες κατηγορίες και το κάλεσμα του ΑΓΟΡ προς την τοπική κοινωνία.

Ο Αμερικανός έκανε flashback στην καριέρα του, έσκαψε ερυθρόλευκες μνήμες. Οι λόγοι πίσω από την μεγάλη εκτίμηση που τρέφει για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο «λοχαγός» Σφαιρόπουλος και το «γιατί» δεν συνέχισε στον Πειραιά.

O «Air Georgia» θυμάται πώς ξεκίνησε το μπασκετικό του ταξίδι στην Ελλάδα, την viral στιγμή στο All-Star Game, τις «σκοτεινές» του μέρες σε Ιταλία και Τουρκία καθώς και το ξέσπασμα, φορώντας τη φανέλα του Άρη.

Σωστό κοπέλι πλέον, βαρέθηκε στο σπίτι και το έριξε στη… δουλειά πριν αφοσιωθεί είτε στην προπονητική είτε στη μουσική και τα DJλίκια. Ο απολαυστικός Μπρεντ Πέτγουει εν μέσω των τελευταίων πτήσεων στην καριέρα του, διάλεξε συμπαίκτη από το σήμερα, έβγαλε το καπέλο στον Ναν και «σκάλισε» τα γούρια του Σπανούλη.

Από τον Πάνο Κιάμο, στον Bloody Hawk, τον Σφακιανάκη και τον Ματθαίο Γιαννούλη σε μια «χορταστική» μπασκετοκουβέντα που τα έχει ΟΛΑ.

Υ.Γ: Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Βαλάντη Χόμπη και τον τζούνιορ για την πολύτιμη συνεισφορά του, τον κόουτς Γιώργο Κούμουλο και την Νάσια Αλεξανδροπούλου, social media manager του Betarades.gr.