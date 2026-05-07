Ο Ντούσαν Σάκοτα ανέσυρε για χάρη του Betarades.gr μνήμες από την κατάκτηση του 2018, στάθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που δένουν την οικογένεια με την ΑΕΚ ενώ αναφέρθηκε και στην προπονητική που δίνει ζωή στον Ντράγκαν.

Παραμονές της απόπειρας της ΑΕΚ να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου μακριά από την Αθήνα, η προσοχή της μπασκετικής γηραιάς ηπείρου αποσπάται για λίγο από την Ευρωλίγκα. Καθώς στο φινάλε της πρώτης εβδομάδας του Μάη, η «καρδιά» της πορτοκαλί θεάς χτυπά στην Βαρκελώνη και πιο συγκεκριμένα την μπασκετική γειτονιά της Μπανταλόνα.

Δίχως την οικοδέσποινα βέβαια καθώς το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα είχε αντίθεση άποψη. Οι «κιτρινόμαυροι» εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα της έδρας που εξασφάλισαν ενόψει των προημιτελικών και πέταξαν εκτός συνέχειας την παρέα του Ρίκι Ρούμπιο.

Ποια αφορμή λοιπόν καλύτερη από αυτήν να δοθεί για… βουτιά στο (όχι και τόσο) παρελθόν με μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης ιστορίας της ΑΕΚ. Μία φυσιογνωμία που έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με την «Ένωση», τον αρχηγό της τελευταίας μεγάλης επιτυχίας της ομάδας εκτός των τειχών και φυσικά τέκνον του σπουδαιότερου τεχνικού – βάσει επιτυχιών – διαχρονικά στο σύλλογο.

Ο Ντούσαν Σάκοτα μπορεί να μην κατάφερε να «απεμπλακεί» των οικογενειακών του υποχρεώσεων για να βρεθεί στην Καταλονία στο πλευρό του αδερφού του Μίλος και του πατέρα του Ντράγκαν στη μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους (Final Four BCL 7-9/5), πλην όμως οι σκέψεις του και το μυαλό του, ταξιδεύει νοητά εκεί. Μαζί τους.

Λίγες ώρες πριν τη δοκιμασία των κιτρινόμαυρων στην Ισπανία, ο άλλοτε εμβληματικός «καπετάνιος» του «Δικεφάλου» τέθηκε στη διάθεση του Betarades.gr και του Μάνου Φυρογένη για συνέντευξη με μπόλικο «κιτρινόμαυρο χρώμα». Σαν αυτό που μπήκε κατά βούληση στη ζωή του από την παιδική ηλικία όταν σάρωνε σε επίπεδο εφήβων με την ΑΕΚ.

O 40χρονος πλέον προικισμένος σουτέρ που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση πέφτοντας με τα… μούτρα στο real estate και το «επιχειρείν» εξήγησε την ιδιαίτερη σύνδεση της οικογένειας Σάκοτα με την ΑΕΚ, η οποία θα κρατήσει εφ’ όρου ζωής ενώ έκανε λόγο και για έναν απαιτητικό λαό «κιτρινόμαυρων» που κατανοεί έως έναν βαθμό για την σπάνια… πανστρατιά τους από το γήπεδο.

Η Sunel Arena που νόμιζε ότι θα… πέσει από τον παροξυσμόσ την κερκίδα, η μαγεία της κατάκτησης του BCL το 2018 όταν ένιωθε πως βρίσκεται στον έβδομο ουρανό και το μέλλον του Ντράγκαν Σάκοτα στους πάγκους.

Από την περηφάνια για την αναγνώριση της προσφοράς του πατέρα του – και όχι μόνο – στην ΑΕΚ, μέχρι την προπονητική που τον κρατάει νεανία και το στυλ του που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του.

Κλείνοντας ο Ντούσαν Σάκοτα αναφέρθηκε και στον πάλαι ποτέ συμπαίκτη του και φίλο Ακίλε Πολονάρα, στον οποίο θα τηλεφωνίσει μετά από την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα της ζωής».

Η win win επιστροφή του στην Ελλάδα για την ΑΕΚ το 2014 μετά το σοβαρό ζήτημα της υγείας του και η άνιση μάχη με τα ποσοστά που έδινε και στο τέλος τα κατάφερνε.

Ο ζωντανός θρύλος της ΑΕΚ, Ντούσαν Σάκοτα στους Betarades…