Η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει στην Ολλανδία την παρουσία του στην επόμενη φάση του Champions League.

Απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 22:00), στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, χρειάζεται τη νίκη ώστε να περάσει με βεβαιότητα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ ακόμα και με την ισοπαλία διατηρεί αρκετές πιθανότητες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα του ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, που είχε έρθει και η νίκη απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν την περασμένη αγωνιστική.

🔴⚪✨ 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒅𝒐𝒘𝒏



1 Day to go



🆚 @AFCAjax pic.twitter.com/T2KsBhzE7n — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 27, 2026

Η μοναδική διαφοροποίηση θα έρθει στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί, δεδομένα, θα επιστρέψει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Τζολάκης θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας θα είναι ο Κοστίνια με τον Ορτέγκα, με τους Ρέτσο και Πιρόλα να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινούνται ο Σαντιάγκο Έσε με τον Χρήστο Μουζακίτη, ενώ δεξιά και αριστερά στην επίθεση θα είναι Ροντινέι με τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Από εκεί και πέρα, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί, θα βρεθεί ο Τσικίνιο.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.