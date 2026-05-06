Ακόμα κι αν κοντεύει να περάσει μια δεκαετία, η ανάμνηση της ΑΕΚ και όσα έζησε και πανηγύρισε μαζί της το 2018, παραμένουν έντονα στο μυαλό του Μάικ Γκριν, όπως φάνηκε από τα όσα μοιράστηκε στο Ole.gr.

Συνέντευξη στον Μάνο Φυρογένη

Αν και ήρθε… φάτσα με την πόρτα του NBA δις το 2008 και το 2010 συμμετέχοντας στο Summer League ομάδων, ο Μάικ Γκριν δεν την είδε να ανοίγει για πάρτη του. Δεν το έβαλε κάτω παρόλα αυτά και αφέθηκε στο ταξίδι.

Η πολύ γεμάτη σεζόν που έκανε με την Καρσίγιακα το 2016-17, κέντρισαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων της ΑΕΚ για τον Αμερικανό γκαρντ που αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση, επιλέγοντας όπως εξήγησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ole.gr, βάσει και της πόλης/εξωτερικών συνθηκών εκείνη την περίοδο.

Η τοποθεσία και η διεύρυνση των οριζόντων, έπαιζε καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της επόμενης μπασκετικής στέγης για τον Μάικ Γκριν. Μία συνεργασία – με την ΑΕΚ – από την οποία βγήκαν κερδισμένες και οι δύο πλευρές.

Το φινάλε αυτής μάλιστα που ήρθε ίσως πιο γρήγορα και βιαστικά από ότι θα ήθελε ο ίδιος, όπως σημείωσε, άφησε παρακαταθήκη και στις δύο πλευρές δύο τρόπαια που έμοιαζαν με… μακρινό όνειρο για την ΑΕΚ.

Το κράμα όμως μαχητικότητας, ατομικής ικανότητας και χαρακτηριστικών προπονητή (Σάκοτα που ανέλαβε μεσούσης της σεζόν), έκαναν τη σεζόν της ΑΕΚ υπερβατική. Και ανέδειξαν τον Μάικ Γκριν MVP του Final Four που διοργανώθηκε από την «Ένωση» στο ΟΑΚΑ. Παρότι στον ημιτελικό με την Μούρθια δεν κινήθηκε στα συνήθη του στάνταρ, την ύστατη στιγμή με τη Μονακό πήρε το… αίμα του πίσω.

Ανήμερα της 8ης επετείου από την τελευταία ευρωπαϊκή κούπα της ΑΕΚ και μοχθώντας για την «επανάληψη» του επιτεύγματος, ο Μάικ Γκριν θυμήθηκε στιγμές από το «κιτρινόμαυρο» πέρασμά του για χάρη του Ole.gr.

«Ακόμα νιώθω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την εμπειρία της ΑΕΚ. Τα πρωταθλήματα είναι πάντα ξεχωριστά· πολλά πράγματα πρέπει να πάνε σωστά για να πετύχεις αυτόν τον στόχο», τόνισε, εμμένοντας στην αποχαιρετηστήρια δήλωσή του πως θα έχει πάντοτε τους κιτρινόμαυρους στο μυαλό του.

Και συνέχισε αναφορικά με το story της μεταγραφής του… «Έχω παίξει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Εκείνη την περίοδο επέλεγα κάποιους συλλόγους με βάση την πόλη. Η Αθήνα και η AEK είχαν απόλυτο νόημα.»

Ως προς το κλειδί της επιτυχίας και την αλλαγή στην απόδοσή του από τον ημιτελικό στον τελικό, ο Μάικ Γκριν είπε πως: «Ήμασταν δυνατοί σε κάθε θέση. Τόσο οι αναπληρωματικοί όσο και οι βασικοί. Εκείνη τη χρονιά είχαμε περίπου 3-4 παίκτες που μπορούσαν να δημιουργούν για τους άλλους. Οι υπόλοιποι 3-4 ήταν πολύ καλοί στο να δημιουργούν για τον εαυτό τους.

Εγώ ένιωθα ότι είχα κάτι να αποδείξω. Όχι μόνο σε όλους τους θεατές, αλλά κυρίως στον εαυτό μου. Πάντα ξέραμε ότι είχαμε τη δυναμική να είμαστε μια πραγματικά καλή ομάδα. Την ίδια σεζόν κερδίσαμε και τις δύο ελληνικές υπερδυνάμεις. Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα πρωτάθλημα, και εμείς πήραμε δύο.»

Όσοι βρίσκονταν παρόβτες στο ΟΑΚΑ το 2018, έχουν κάνει λόγο για… παροξυσμό εντός και εκτός παρκέ. «Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Υπήρχε έντονος παλμός ήδη από την προθέρμανση, ακόμα ανατριχιάζω όταν το σκέφτομαι.»

Αναφορικά με την ζημιά που έκανε ο Μάικ Γκριν και η παρέα του στο Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στα φαβορί, τόνισε πως… «Ήταν υπέροχο συναίσθημα. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν πολλοί αυτοί που πίστευαν ότι ήταν εφικτό. Τώρα όμως είναι ιστορία!

Μεταξύ άλλων έσταξε μέλι για τον Ντράγκαν Σάκοτα που «ήταν ο τέλειος ‘προπονητής των παικτών’. Έδινε ελευθερία στους παίκτες του να παίρνουν πρωτοβουλίες.

Τέλος και παρότι δεν θυμάται μεγάλο πλήθος συζητήσεων για την παραμονή του μιας και υπήρχαν οικονομικές οφειλές προς το πρόσωπό του, δεν έκρυψε την επιθυμία συνέχισης της τότε συνεργασίας του με την ΑΕΚ αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. «Η AEK ήταν εξαιρετική. Και η Αθήνα επίσης. Θα ήθελα να είχα μείνει κι άλλο όμως δεν θυμάμαι να υπήρχαν πολλές συζητήσεις για το αν θα έμενα.»

Επίσης δεν παρέλειψε να εκφράσει την πίστη του για το θετικό αποτέλεσμα της «Ένωσης» στην Μπανταλόνα και την νέα μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της. «Η AEK έχει και πάλι ένα καλό ρόστερ και διαθέτει πιστεύω αρκετή επιθετική δύναμη για να τα καταφέρει. Μακάρι να κατακτήσει το τρόπαιο ξανά», κατέληξε.