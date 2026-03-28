Ακόμα ένα τρόπαιο στο «παλμαρέ» του, έχοντας «σαρώσει» τα πάντα στη Super League 2. Ο Αλέκος Βοσνίαδης μίλησε στους Betarades για το «μυστικό» της επιτυχίας.

Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή

Και το Super Cup της Super League 2 πήγε στην Καλαμάτα! Η ομάδα της Μεσσηνίας, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Νότιο Όμιλο πρόσθεσε ακόμα ένα τρόπαιο στο «παλμαρέ» της.

Στον τελικό του ΟΑΚΑ επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή (28/03), σε ένα ματς που είχε πολλές ευκαιρίες και το σκορ θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Τι σημαίνει η κατάκτηση του τροπαίου από τη «Μαύρη Θύελλα»; Ακόμα ένας τίτλος για τον Αλέκο Βοσνιάδη.

Ο Έλληνας προπονητής τα έχει «σαρώσει» όλα στη Super League 2.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πήρε το Super Cup, ενώ μετράει πλέον έξι διαφορετικές ανόδους, με ισάριθμες ομάδες!

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε στους Betarades, για όλα όσα «έζησε» αυτή τη σεζόν με την Καλαμάτα.

Αποκάλυψε ποιο είναι το «μυστικό» της επιτυχίας, ενώ έδωσε και την «ευχή» του για την επόμενη ημέρα της «Μαύρης Θύελλας», που θα είναι στη Stoiximan Super League χωρίς εκείνον στον πάγκο της.

Οι δηλώσεις του Αλέκου Βοσνιάδη στους Betarades:

-Ακόμα ένα τρόπαιο στο «παλμαρέ» σας, πώς αισθάνεστε γι’ αυτό;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Πού να φανταστώ ότι πριν από 3-4 χρόνια, ότι για μία 3ετία θα το ζούσαμε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δικαίωση. Δικαίωση για τους συνεργάτες μου, για τους παίκτες μου, για όλους, για το τιμ μου. Τεράστια δικαίωση. Θέλουμε αυτό να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια, αν μπορούμε, αν είμαστε λίγο τυχεροί και οργανωμένοι».

-Ο τίτλος: «μετρ» των ανόδων είναι κάτι, που σας «χαρακτηρίζει»;

«Κοιτάξτε, όταν έρχεται η επιτυχία, εννοείται ότι πιστώνονται κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι μάγος, που βγάζει λαγούς από το καπέλο. Αν δεν έχεις οργανωμένη διοίκηση, την καθημερινότητα λυμένη, αν οι συνεργάτες δεν υποστηρίζουν την ομάδα. Αν τα στελέχη δεν είναι αυτά που πρέπει. Αν το τιμ δεν μπορεί να δουλέψει και υπάρχουν πολλά προβλήματα, τότε δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Έχω πάει με ομάδες που δεν μπορούσαν να είναι καλές σε αυτόν τον τομέα και φτάσαμε στη δεύτερη ή τρίτη θέση. Αλλά όταν οι επιλογές είναι σωστές και δεν υπάρχουν προβλήματα, έρχονται τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι στην επιτυχία, όλοι έχουν μερίδιο».



-Η επόμενη μέρα της Καλαμάτας θα είναι χωρίς εσάς, τι πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει στη Stoiximan Super League;

«Δεν θα πω τι πιστεύω, θα πω την ευχή μου. Η ευχή μου είναι αυτή η ομάδα να μείνει εδώ για πολλά χρόνια, να είναι καλά οργανωμένη, να φτιάξει τα γηπεδικά της, να τη χαρεί η πόλη της στη μεγάλη κατηγορία».

-Η δικιά σας «επόμενη ημέρα» πού θα είναι;

«Θα δούμε, έχουμε πολύ καιρό να αποφασίσουμε…»