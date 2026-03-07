Όταν μία ομάδα θέλει άνοδο στη Stoiximan Super League, ξέρει πού πρέπει να «απευθυνθεί», αφού ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει γίνει ο… μετρ του είδους!

Η Καλαμάτα είναι ξανά πίσω! Ξανά στα «μεγάλα σαλόνια» της Stoiximan Super League, μετά από 25 ολόκληρα χρόνια! Η 7η Μαρτίου του 2026 θα μείνει για πάντα «χαραγμένη» στην ιστορία της ομάδας, αφού με τη νίκη της απέναντι στον Πανιώνιο (0-1) μπόρεσε να «σφραγίσει» την άνοδο!

Σε μία σεζόν εξαιρετική, παρόλο που υπήρχε και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του κλαμπ το καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτή η κίνηση είχε και την εξήγησή της.

Ποιος ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτή τη δύσκολη «αποστολή»; Ο… μετρ των ανόδων, Αλέκος Βοσνιάδης, που τα κατάφερε ξανά!

Άλλωστε, οι προβιβασμοί πλέον μοιάζουν με… παιχνιδάκι για εκείνον, αφού πλέον μετράει έξι με ισάριθμες ομάδες.

Η αρχή με το Απόλλων Σμύρνης

Η πρώτη ομάδα, που ο Αλέκος Βοσνιάδης «οδήγησε» στην άνοδο ήταν ο Απόλλων Σμύρνης.

Στο μακρινό 2013, σε έναν «μαραθώνιο» 40 αγωνιστικών η «Ελαφρά Ταξιαρχία» μάζεψε 75 βαθμούς και ο Έλληνας τεχνικός πρόσθεσε το πρώτο του… παράσημο.

Το «θαύμα» της Νίκης Βόλου

Μία ομάδα, που δεν περίμεναν πολλοί ότι θα δουν στην Α’ Εθνική ήταν η Νίκη Βόλου. Τη σεζόν 2013-14, η ομάδα της Μαγνησίας τερμάτισε στη 2η θέση και ήλπιζε στη μεγάλη κατηγορία, μέσω των Play Offs.

Στο τέλος το «θαύμα» έγινε πραγματικότητα και ο Αλέκος Βοσνιάδης δέχτηκε την καθολική αποθέωση και έκανε το back-to-back.

Τα κατάφερε (και) με την Κέρκυρα

Τον Νοέμβριο του 2015 η Κέρκυρα έψαχνε τον ιδανικό άνθρωπο, ώστε να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Η λύση δεν ήταν άλλος από τον Αλέκο Βοσνιάδη.

Η ομάδα από το νησί του Ιονίου, με μία φανταστική πορεία και τον 63χρονο «μαέστρο» μπόρεσε στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσει την άνοδο.

Athens Kallithea, ΑΕΛ και τώρα… Καλαμάτα

Πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα. Φυσικά, μιλάμε για τις δύο συνεχόμενες ανόδους, με την Athens Kallithea και την ΑΕΛ.

Η αρχή έγινε το 2024, με την ομάδα της Αττικής να κερδίζει μία «σκληρή» μάχη τα Χανιά και να παίρνει στις λεπτομέρειες το εισιτήριο για τη Stoiximan Super League.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης τον ίδιο… δρόμο ακολούθησε και την περσινή σεζόν. Αυτή τη φορά, έγινε με την ομάδα της ΑΕΛ, που την «οδήγησε» με σχετική άνεση στην άνοδο.

Μάλιστα, στο τέλος κατέκτησε και το Super Cup της Super League 2. Κάπως έτσι, φτάσαμε στις πέντε ανόδους, με ισάριθμες ομάδες. Και πλέον τα κατάφερε και με την Καλαμάτα…