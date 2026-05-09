«Ένας για όλους και όλοι για έναν» θυμίζει η κατάσταση στη Ρίτας σύμφωνα με τα όσα είπε στους Betarades ένας γνώριμος στο ελληνικό στερέωμα που ξέρει την αντίπαλο του ΑΕΚ καλύτερα από τον καθένα.

Η κατάσταση στη Ρίτας και ως εκ τούτου το μεγάλο της όπλο, θυμίζει τους… ιππότες της στρογγυλής τραπέζης κατά τον Τζόρνταν Γουόκερ και όσα ανέφερε στους Betarades παραμονή του μεγάλου ραντεβού της λιθουανικής ομάδας με την ΑΕΚ.

Η πάλαι ποτέ Λιέτουβος Ρίτας που έδωσε τα κλειδιά πριν από μία πενταετία στον κόουτς Ζιμπένας και μόνο ευχαριστημένοι μπορούν να νιώθουν οι άνθρωποι του συλλόγου πλέον για την απόφασή τους αυτή, αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο της παρεάς του Σάκοτα στον δρόμο για το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Μία ομάδα που πέταξε με συνοπτικές διαδικασίες το φαβορί για τους περισσότερους, Τενερίφη και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό στο BCL. Και κάπως έτσι η άγωνστη για πολλούς Ρίτας μπήκε στη ζωή των περισσοτέρων.

Πρόκειται για ένα σύνολο παικτών που φέρνει περισσότερο στο στυλ της ΑΕΚ, με πιο υψηλό τέμπο και το οποίο έχει κρατήσει τους αντιπάλους του (Νίμπουργκ, Τενερίφη) από τους 70 πόντους και κάτω στα τελευταία τρία ματς.

Η πρώτη σε κερδισμένα φάουλ ομάδα της διοργάνωσης αλλά και σε εξασφαλισμένα ριμπάουντ με πάνω από 41 ανά παιχνίδι. Στην ερώτηση όμως «ποια είναι η Ρίτας», καλύτερα να εκφραστούν οι πρωταγωνιστές. Και δη όσοι την έχουν ζήσει από μέσα…

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Τζόρνταν Γουόκερ που έπαιξε εκεί μέχρι τον Φλεβάρη, λειτούργησε για χάρη των φίλων της ΑΕΚ, δίνοντας απαντήσεις στους Betarades.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Αμαρουσίου που έγινε πρόσφατα για δεύτερη φορά μπαμπάς, επέστρεψε για να βοηθήσει την ομάδα του κόουτς Παπαθεοδώρου ώστε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία και τα κατάφερε.

Ο σκόρερ της ομάδας των Βορείων προαστίων έζησε για ένα εξάμηνο από μέσα στην κατάσταση στη Ρίτας, παρουσίαζοντας τα δυνατά της στοιχεία στους Betarades.

Ο πρώην παίκτης του Προμηθέα με την 50άρα στο BCL που στάζει… μέλι για τον Παπαθεοδώρου, αφού εξήγησε πως περίμενε στο 100% ότι η Ρίτας θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής – κάθε άλλο παρά θεωρώντας πλασματική την εικόνα της στον ημιτελικό με την Τενερίφη, σημείωσε πως…

«Η μεγαλύτερη δύναμη της Ρίτας είναι πως παίζουν ο ένας για τον άλλον. Δεν τους νοιάζει ποιος θα βάλει τους περισσότερους πόντους ή ποιος θα κάνει το καλύτερο παιχνίδι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η νίκη και τότε, μια ομάδα γίνεται αυτόματα πολύ δύσκολο να την κερδίσεις γιατί σχεδόν σε κάθε επίθεση βρίσκουν ένα πολύ καλό σουτ εξαιτίας αυτού», τόνισε ο Τζόρνταν Γουόκερ.

Και αναφορικά με την «αδυναμία» της σταχτοπούτας, αναφέρθηκε στους δύο πυλώνες της ΑΕΚ, τονίζοντας πως… «δεν ξέρω πως θα μαρκάρουν τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι».