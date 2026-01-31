Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός «κλείνει» και τον Κλέιτον από τη Ρίο Άβε! Έναν ποδοσφαιριστή, που θα βρει στους Πειραιώτες τον… αγαπημένο του συμπαίκτη!

Το κενό, που άφησε η αποχώρηση του Ρομάν Γιάρεμτσουκ όλα δείχνουν πως θα καλυφθεί πολύ γρήγορα για τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες, μετά τον Αντρέ Λουίζ, φαίνεται πως προχωρούν ακόμα μία περίπτωση ενός παίκτη της Ρίο Άβε.

Ποιος είναι αυτός; Ο Κλέιτον! Μιλάμε για έναν 27χρονο επιθετικό, που έχει «γράψει» εξαιρετικά νούμερα στη Liga Portugal πέρυσι και φέτος.

Αρκεί να σκεφτούμε, πως σε 56 ματς με τη Ρίο Άβε έχει στείλει την μπάλα συνολικά στα δίχτυα 28 φορές.

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 8.000.000 ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt, ενώ στα «χέρια» του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου είχε μία εξαιρετική πορεία.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα γίνει ερυθρόλευκος και θα βρει και ξανά τον συμπαίκτη, που του έχει «φτιάξει» τα περισσότερα τέρματα!

Το δίδυμο της Ρίο Άβε, τώρα στον Ολυμπιακό

Φυσικά, μιλάμε για τον Αντρέ Λουίζ. Οι δύο τους, είχαν πάρα πολύ καλή χημεία στο αγωνιστικό κομμάτι.

Συνολικά, είχαν παίξει την ίδια ώρα στον αγωνιστικό χώρο, σε 35 διαφορετικές αναμετρήσεις ή σε άλλη «μετάφραση 2.689 λεπτά!

Τι είναι αυτό που τους κάνει να «ξεχωρίζουν»; Το πόσο καλή συνεργασία είχαν! Κι αυτό, γιατί ο ένας στον άλλον έχουν «δημιουργήσει» πέντε γκολ!

Δηλαδή, στο σύνολο η Ρίο Άβε είχε πάρει 10 γκολ, μετά από συνεργασίες των δύο Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών!

Παράλληλα, ο αριθμός «5» είναι και ο μεγαλύτερος, που θα βρει κανείς, σε ό,τι αφορά τους συμπαίκτες του Κλέιτον, που του έχουν «δημιουργήσει» κάποιο τέρμα! To ίδιο αντίστοιχα ισχύει και για τον Αντρέ Λουίζ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Κι όμως, ο εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι αυτός, που έχει δώσει τις περισσότερες ασίστ στον 27χρονο επιθετικό στην καριέρα του.

Όλα έδειχναν πως θα τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους. Ωστόσο, η μοίρα τα έφερε έτσι, που -κατά πάσα πιθανότητα- θα έχουν την ευκαιρία για μία νέα συνεργασία.

Μόνο, που αντί για την Πορτογαλία και τη Ρίο Άβε, αυτό θα γίνει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό!