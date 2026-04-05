Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά τη λήξη της 1ης αγωνιστικής των Play Offs.

Η 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League αποτελεί παρελθόν. Τα πρώτα δύο ματς ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα έλαβαν «τέλος» με μεγάλη νικήτρια την ΑΕΚ.

Η «Ένωση» κατάφερε να κερδίσει μέσα στο Γ. Καραϊσκάκης τον Ολυμπιακό (05/04, 0-1), χάρη στο τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Σε ένα αποτέλεσμα που της δίνει σημαντικό προβάδισμα για την «υπόθεση τίτλος».

Πλέον, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν 63 βαθμούς και «ξέφυγαν» στο +5 από τον Ολυμπιακό, αλλά και τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς έμειναν στο… μηδέν απέναντι στον Παναθηναϊκό (05/04, 0-0) και είδαν τη διαφορά τους από την κορυφή να αυξάνεται ακόμα περισσότερο.

ΠΑΟΚ, Τούμπα και νίκη στα Play Offs δεν «ταίριαξαν» μετά από δύο χρόνια! Λίγες ευκαιρίες, όλα στο «μηδέν», με τον ΠΑΟΚ να «χαλάει» ένα απίθανο σερί του και ο Παναθηναϊκός να «αντέχει» στην Τούμπα, κάνοντας κάτι που είχε να συμβεί πολύ καιρό!

Πλέον, απομένουν πέντε «στροφές» στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ να έχει το «πάνω χέρι» για τον τίτλο, αλλά χωρίς να έχει «κλειδώσει» ακόμη κάτι.

Η επόμενη αγωνιστική θα έχει δράση στην Allwyn Arena με ντέρμπι «Δικεφάλων», ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.

Η βαθμολογία των Play Offs της Stoiximan Super League:

ΑΕΚ 63 βαθμοί ΠΑΟΚ 58 βαθμοί Ολυμπιακός 58 βαθμοί Παναθηναϊκός 50 βαθμοί

Η βαθμολογία των Play Offs 5-8:

Λεβαδειακός 22 βαθμοί Βόλος 17 βαθμοί ΟΦΗ 17 βαθμοί Άρης 16 βαθμοί

