Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και με τη… βούλα προπονητής του Παναθηναϊκού και μαζί του «κουβαλάει» ένα εκπληκτικό σερί που θέλει να «επαναληφθεί»!

Ο Παναθηναϊκός «άλλαξε» σελίδα και με τη… βούλα. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτέλεσε παρελθόν και οι εξελίξεις «έτρεξαν».

Ο «εκλεκτός» ήταν ο Γιάκομπ Νίστρουπ, που είχε μείνει χωρίς ομάδα, μετά το πέρασμά του από την Κοπεγχάγη που έλαβε «τέλος» τον περασμένο Μάρτιο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και ο Δανός προπονητής θα πιάσει άμεσα δουλειά.

Το έργο του θα είναι από την αρχή αρκετά δύσκολο, καθώς ο Παναθηναϊκός θα μπει από νωρίς στη «μάχη» των προκριματικών.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς οποιοσδήποτε αποκλεισμός σημαίνει και «τέλος» από την ευρωπαϊκή συνέχεια.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιάκομπ Νίστρουπ «κουβαλάει» μαζί του ένα εκπληκτικό σερί που κάνει το «τριφύλλι» να είναι… χαρούμενο!

Ο νεαρός προπονητής έχει ζήσει τη διαδικασία των ευρωπαϊκών προκριματικών τις τελευταίες τρεις σεζόν.

Η αρχή έγινε το καλοκαίρι του 2024, όταν και ξεκίνησε με την Κοπεγχάγη στον δεύτερο γύρο του Champions League.

Οι Δανοί απέκλεισαν κατά σειρά τις Μπρέινταμπλικ, Σπάρτα Πράγας και Ρακόφ και μπόρεσαν να είναι στους ομίλους της διοργάνωσης.

Την αμέσως επόμενη σεζόν το «ταξίδι» της ξεκίνησε από τον ίδιο γύρο, αλλά αυτή τη φορά στο Conference League.

Η Κοπεγχάγη με ένα αήττητο σερί μπόρεσε να αφήσει εκτός τις Μάγκπις, Μπανίκ Οστράβα, αλλά και την Κλιμάρνοκ και δήλωσε «παρών» στη League Phase της διοργάνωσης.

Τελευταίο «εμπόδιο» και πάλι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League τη φετινή σεζόν. Το αποτέλεσμα; Ακριβώς ίδιο!

Η Κοπεγχάγη πέρασε τις Ντρίτα, Μάλμε και Βασιλεία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στη League Phase των «αστεριών»!

Πλέον, η επόμενή του «αποστολή» θα είναι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τον Παναθηναϊκό να «βλέπει» το σερί του Γιάκομπ Νίστρουπ και να «χαμογελάει».