Ο Γιάκομπ Νίστρουπ «έπιασε» Ελλάδα, αλλά τη γνώριζε πολύ πριν τη δει, αφού η πιο ακριβή μεταγραφή του έχει γαλανόλευκο «χρώμα»!

Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μία νέα εποχή. Οι ιθύνοντες των «πρασίνων» αποφάσισαν να δώσουν τα «κλειδιά» στον Γιάκομπ Νίστρουπ, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Δανός προπονητής φεύγει πρώτη φορά από την πατρίδα του, για να «κυνηγήσει» μία νέα ευκαιρία στην καριέρα του.

Το μεγαλύτερο δείγμα γραφής του είναι στην Κοπεγχάγη, αφού έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του εκεί. Όμως, ποια είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί, ώστε να ικανοποιηθούν τα «θέλω» του;

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μία τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή, με το ποσό να είναι αρκετά μικρό.

Μονάχα στα 5.000.000 ευρώ θα βρούμε τους πιο δαπανηρούς παίκτες που έχει αγοράσει μία ομάδα, για να κάνει χαρούμενο τον Γιάκομπ Νίστρουπ.

Το 2024 οι Μάγκνους Μάτσον και Γκάμπριελ Περέιρα «πάτησαν» Δανία, με την Κοπεγχάγη να δαπανεί συνολικά 10.000.000 ευρώ, για να αποκτήσει και τους δύο.

Στα 5.000.000 ευρώ ήταν και η μεταγραφή του Γιουσούφα Μουκοκό, ο οποίος έφυγε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο τελευταίος της λίστας έχει «ελληνικό» χρώμα. Κι όμως, αφού η τελευταία πιο «τσουχτερή» απόκτηση του Γιάκομπ Νίστρουπ ήρθε από τη Stoiximan Super League.

Πριν από σχεδόν έναν χρόνο η Κοπεγχάγη έψαχνε τον βασικό της τερματοφύλακα. Τελικά, τον «βρήκε» στο πρόσωπο του Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Ο Κροάτης πορτιέρε, μετά από μία 3ετία στον ΠΑΟΚ άλλαξε παραστάσεις και αποφάσισε να πάει στη Δανία.

Το κόστος της μεταγραφής του ήταν και αυτό στα 5.000.000 ευρώ! Με τον πρώην παίκτη του «Δικεφάλου του Βορρά» να είναι μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην καριέρα του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού.

