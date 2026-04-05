Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League για τα Play Offs των θέσεων 5-8, μετά το «τέλος» της 1ης αγωνιστικής.

Η δράση στη Stoiximan Super League έχει επιστρέψει για τα καλά. Η 1η αγωνιστική των Play Outs αποτελεί παρελθόν, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Play Offs των θέσεων 5-8.

Σε ένα υπογκρούπ που θα είναι η ομάδα που του χρόνου θα πάρει ένα «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Conference League. Εκτός και αν ο ΟΦΗ πάρει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Τη δεδομένη στιγμή, ο Λεβαδειακός είναι το κλαμπ που έχει το «πάνω χέρι», σε ό,τι αφορά την κατάληψη της 5ης θέσης. Οι Βοιωτοί μπήκαν με ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας», που τελικά παρέμεινε το ίδιο.

Ο Άρης αν και πήρε προβάδισμα απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, δεν μπόρεσε να κερδίσει, με το 1-1 (05/04) να είναι το τελικό σκορ.

Σε ένα ματς που υπήρχαν ευκαιρίες, αλλά τελικά η ισοπαλία έμεινε, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονικείς να συνεχίζουν με 16 βαθμούς και ο Λεβαδειακός με 22.

Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ και πάλι δεν είχαμε νικητή. Βόλος και ΟΦΗ έμειναν στο 1-1 (05/04) με αποτέλεσμα, να μην έχουμε «αλλαγές» στη βαθμολογία.

Κι αυτό, γιατί οι δύο ομάδες συνεχίζουν με 17 βαθμούς και στο -5, από την κορυφή και τον Λεβαδειακό.

Η βαθμολογία των Play Offs των θέσεων 5-8:

Λεβαδειακός 22 βαθμοί

Βόλος 17 βαθμοί

ΟΦΗ 17 βαθμοί