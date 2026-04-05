Λίγες ευκαιρίες, όλα στο «μηδέν», με τον ΠΑΟΚ να «χαλάει» ένα απίθανο σερί του και ο Παναθηναϊκός να «αντέχει» στην Τούμπα, κάνοντας κάτι που είχε να συμβεί πολύ καιρό!

Το πρώτο ματς των Play Offs της Stoiximan Super League δεν είχε σκορ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (05/04, 0-0) έμειναν «άσφαιροι» στην Τούμπα.

Σε μία αναμέτρηση που δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να θυμόμαστε, μιας και οι δύο ομάδες είχαν ως πρώτο στόχο να κρατήσουν το… μηδέν.

Βαθμολογικά αυτό το παιχνίδι έκανε «ζημιά» στους Θεσσαλονικείς, αφού μπορεί να δει Ολυμπιακό ή ΑΕΚ να «ξεφεύγουν».

Την ίδια ώρα, μπήκε «στοπ» και σε ένα απίθανο σερί που «έτρεχε» η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Είχε ξεχάσει πώς είναι να μην κερδίζει στην Τούμπα

Ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδό του, αφού στην Τούμπα είναι πολλά τα θετικά αποτελέσματα που παίρνει.

Πόσω μάλλον στα Play Offs, αφού ο «Δικέφαλος του Βορρά» όποτε παίζει εντός έδρας έχει μία πάρα πολύ καλή εικόνα. Μία γρήγορη ματιά μονάχα στα αποτελέσματα είναι αρκετή, για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε.

Ο ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν έκανε το 3/3 στη Θεσσαλονίκη, αφού κέρδισε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, όταν έπαιζε στο «σπίτι» του!

Την ίδια ώρα, ακόμα και πιο πίσω να πάμε, θα βρούμε μόνο νίκες για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι Θεσσαλονικείς είχαν επτά συνεχόμενα «τρίποντα» στα ματς στην Τούμπα και τα Play Offs!

Τελευταία φορά που είχαν δει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα ήταν στις 10 Μαρτίου του 2024. Τότε, ο Άρης είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος για εκείνη τη σεζόν.

Από εκείνο το ματς και έπειτα, οι «ασπρόμαυροι» είχαν ξεχάσει πώς είναι να μην κερδίζεις στην Τούμπα, μέχρι που ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να βάλει «στοπ» σε ένα απίθανο σερί!

Μάλιστα, αν ο ΠΑΟΚ κατάφερνε να πάρει τη νίκη, τότε θα γινόταν η μοναδική ομάδα που έφτανε τις οκτώ συνεχόμενες εντός έδρας επικρατήσεις, από το 2020.

Δηλαδή, από όταν έχουμε και ένα νέο format στη Stoiximan Super League. Ωστόσο, το 0-0 με τον Παναθηναϊκό είχε ακόμα μία «ζημιά» για τους Θεσσαλονικείς.