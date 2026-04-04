Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League, μετά το «τέλος» της 1ης αγωνιστικής.

Η Stoiximan Super League επέστρεψε στις οθόνες μας. Η αρχή έγινε με τα Play Outs, ώστε να μάθουμε τις ομάδες που θα «αντικαταστήσουν» η Καλαμάτα και ο Ηρακλής.

Η πρώτη αγωνιστική για τη «μάχη» της παραμονής είχε τις ομάδες που ήταν πιο… χαμηλά να παίρνουν «ανάσες».

Το πρώτο βήμα έγινε για τον Πανσερραϊκό. Το κλαμπ της Βόρειας Ελλάδας κέρδισε με 2-1 (04/04) την Κηφισιά και έφτασε τους 20 βαθμούς, «φεύγοντας» στο +3 από τον Asteras AKTOR, αλλά έφτασε και στο -3 από την παραμονή.

Οι Αρκάδες, λίγο αργότερα, έβαλαν «φωτιά» για τα καλά. Μετά από ένα μεγάλο σερί με ανεπιτυχή αποτελέσματα κέρδισαν με 3-1 (04/04) την ΑΕΛ και πλέον είναι και εκείνοι στους 20 βαθμούς!

Στους 23 θα βρούμε την ομάδα της Λάρισας, που ξεκίνησε με το… αριστερό τα Play Outs.

Για την ώρα «ασφαλής» μοιάζει να είναι η Κηφισιά που έχει 27 βαθμούς. Πιο ψηλά στη βαθμολογία είναι οι Ατρόμητος και Παναιτωλικός, με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία (04/04, 1-1) στο μεταξύ τους παιχνίδι και να έχουν από 30 και 27 βαθμούς αντίστοιχα.

Η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League: