Το πρόγραμμα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό, μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Όλα ανοιχτά παραμένουν στην Stoiximan Super League, μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Το μεγαλύτερο μέρος της 21ης αγωνιστικής έχει πια ολοκληρωθεί, καθώς απομένει μόνο το ματς του Ατρόμητου με τον Πανσερραϊκό, τη Δευτέρα (16/02, 18:00).

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ «κόλλησαν» στο 0-0 στην Τούμπα (15/02), όπως και ο Λεβαδειακός με τον Ολυμπιακό (14/02, 0-0), ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ (15/02), στη Λεωφόρο, χάνοντας μία σημαντική ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από τους Βοιωτούς στην 4η θέση.

Κάπως έτσι, η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 49 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 47 και ο ΠΑΟΚ με 46, αλλά με παιχνίδι λιγότερο.

Από την άλλη, στη «μάχη» για την 4η θέση, ο Λεβαδειακός έχει πια 39 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός 33, αλλά με ματς λιγότερο.

Τι ακολουθεί, λοιπόν, για τις ομάδες της πρώτης 5άδας του ελληνικού πρωταθλήματος, μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου;

Η «κούρσα» της κορυφής

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

22/02 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

21/02 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

22/02 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

*04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

*Εξ αναβολής αναμέτρηση.

Η «μάχη» της 4ης θέσης

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού

22/02 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

28/02 Κηφισιά – Λεβαδειακός

08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

22/02 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

01/03 Παναθηναϊκός – Άρης

*04/03 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

15/03 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

22/03 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

*Εξ αναβολής αναμέτρηση.