Η ΑΕΛ έβαλε «στοπ» στον Παναθηναϊκό (15/02, 1-1) και στο μεγαλύτερο εντός έδρας σερί των «πρασίνων», για τη φετινή σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός «στραβοπάτησε» στη Λεωφόρο, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΛ πήρε έναν σπουδαίο βαθμό (15/02, 1-1), στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή. Ο Λιούμπομιρ Τούπτα στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Σάββα Παντελίδη.

Ωστόσο, ο Τάσος Μπακασέτας στο 67′, με ένα δυνατό σουτ έκανε το 1-1, που ήταν και τελικό σκορ. Ένα αποτέλεσμα, που… βάζει δύσκολα στους «πράσινους».

Υπήρχε, μία πολύ μεγάλη ευκαιρία, ώστε να πλησιάσουν στο -4 τον Λεβαδειακό. Ωστόσο, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ θα συνεχίσει να «κυνηγάει» από το -6, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Το «τριφύλλι» προερχόταν από ένα πολύ θετικό εντός έδρας σερί. Στα τελευταία τρία ματς του πρωταθλήματος, είχε ισάριθμες νίκες.

«Στοπ» στο μεγαλύτερο σερί του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τον Βόλο (14/12/2025, 2-1), τον Πανσερραϊκό (11/01, 3-0), αλλά και την Κηφισιά (01/02, 3-0).

Τρεις σερί εντός έδρας νίκες. Ένα γεγονός, που είχε καταφέρει ακόμα μία φορά, στις αρχές της σεζόν.

Απέναντι στην ΑΕΛ είχε την ευκαιρία να διευρύνει αυτό το σερί στα τέσσερι σερί εντός έδρας «τρίποντα» για πρώτη φορά. Ωστόσο, βρήκε μπροστά του ένα μεγάλο «στοπ» από την ομάδα του Σάββα Παντελίδη.

Μάλιστα, αυτή ήταν η τέταρτη φορά τη φετινή σεζόν που οι «πράσινοι» χάνουν βαθμούς στην έδρα τους.

Κι αυτό, γιατί έχουν ηττηθεί μία φορά από την ΑΕΚ (30/11/2025, 2-3), ενώ με Λεβαδειακό (31/08/2025, 1-1) και Ολυμπιακό (21/09/2025, 1-1) έμειναν στην ισοπαλία.

Άρα, ο Παναθηναϊκός μετράει ήδη στην έδρα του εννέα χαμένους βαθμούς. Γεγονός, που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του κατάταξη.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως τα περιθώρια έχουν… στενέψει και όλα δείχνουν πως θα δώσει «μάχη» για την είσοδο στην 4άδα.