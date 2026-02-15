ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (15/02, 0-0) έμειναν στο… μηδέν, σε ένα αποτέλεσμα που είχαν να «δουν» αρκετά χρόνια στα μεταξύ τους ματς!

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League δεν είχε σκορ. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (15/02, 0-0) είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

Η «Ένωση» είχε δύο δοκάρια, ενώ οι Θεσσαλονικείς ένα χαμένο πέναλτι, με τον Θωμά Στρακόσια να λέει «όχι» στον Γιώργο Γιακουμάκη.

Σε ένα αποτέλεσμα, που βάζει ακόμα περισσότερο «φωτιά» στη βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Αρκεί να σκεφτούμε πως η «Ένωση» είναι στους 49 βαθμούς, ο Ολυμπιακός στους 47, ενώ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στους 46 (με ματς λιγότερο).

Και όχι μόνο αυτό, καθώς γυρνάει το συγκεκριμένο «ζευγάρι» αρκετά χρόνια πίσω. Για την ακρίβεια, μας πάει στο 2020, για έναν συγκεκριμένο λόγο!

Είχαν «ξεχάσει» το… 0-0

Οι δύο ομάδες κάθε σεζόν τα «λένε» πάρα πολλές φορές. Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και Play Offs. Ωστόσο, θα μείνουμε μόνο στις αναμετρήσεις, που αφορούν παιχνίδια για τη Stoiximan Super League.

Θα πάμε στις 15 Ιουλίου του 2020, όταν και τα δύο κλαμπ είχαν αναμετρηθεί για την 9η αγωνιστική των Play Offs.

Το τελικό σκορ δεν είχε νικητή, με τις δύο ομάδες να «κολλάνε» στις τελικές προσπάθειες και να μένουν στο 0-0.

Από τότε, έχουν υπάρξει 22 διαφορετικά ντέρμπι «Δικεφάλων» για αγώνες του πρωταθλήματος. Παρ’ όλα αυτά, η «αφλογιστία» στην επίθεση ήταν μία λέξη, που δεν γνώριζαν, αφού όποιο και να ήταν το τελικό αποτέλεσμα είχαμε τουλάχιστον από ένα γκολ!

Όμως, έπειτα από έξι χρόνο είδαμε ξανά μία αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, που μένει… άσφαιρη! Σε ένα αποτέλεσμα, που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε στις «μονομαχίες» τους.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.