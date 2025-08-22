Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της UEFA, μετά τα πρώτα αποτελέσματα στη φάση των Play Offs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η Ελλάδα έμεινε ολοζώντανη στη «μάχη» για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, μετά τα πρώτα ματς στη φάση των Play Offs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μάλιστα, θα είχε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τους Τσέχους, εάν ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην Κροατία, απέναντι στη Ριέκα (21/08, 1-0).

Πού στάθηκε ο Λουτσέσκου, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ & τι περιμένει να δει στην Τούμπα (video) Ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Ριέκα (21/08, 1-0). Τι περιμένει να δει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη ρεβάνς και πού στάθηκε, μετά την ήττα της ομάδας του.

Η ΑΕΚ έμεινε «όρθια» στο Βέλγιο, κόντρα στην Άντερλεχτ (21/08, 1-1), ενώ ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε το σκορ με τη Σαμσουνσπόρ, για να πάρει μία μεγάλη νίκη (21/08, 2-1), στο ΟΑΚΑ.

Κάπως έτσι, η Ελλάδα έφτασε τους 35.813 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, την στιγμή που οι Τσέχοι είναι στους 39.100.

Παρ΄όλα αυτά, ελλοχεύει ένας κίνδυνος, καθώς η Νορβηγία έχει πλησιάσει επικίνδυνα, στους 35.288, ενώ η Πολωνία είναι στους 35.125.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, παρουσιάζεται και μία μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα των τριών συλλόγων της χώρας μας, είναι ορθάνοιχτη η πόρτα, για την ύπαρξη τεσσάρων ελληνικών ομάδων, στις League Phase των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Ένας παράγοντας, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός, στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάληψη της 10ης θέσης.

Η βαθμολογία της UEFA:

Τουρκία 42.500 (5/5) Τσεχία 39.100 (5/5) Ελλάδα 35.813 (4/5) Νορβηγία 35.288 (4/5) Πολωνία 35.125 (4/4) Δανία 33.231 (3/4) Αυστρία 31.450 (3/5)

Η σημασία της 10ης θέσης

Γιατί, όμως, είναι σημαντική η 10η θέση; Διότι αναβαθμίζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια!

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο 2ος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ στο Europa League θα υπάρχουν δύο διαθέσιμα εισιτήρια, που θα πηγαίνουν στον 3ο (2ος προκριματικός γύρος) και στον Κυπελλούχο (Play Offs).

Ο 4ος του πρωταθλήματος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Για να φτάσει εκεί η Ελλάδα θα πρέπει φυσικά να προσπεράσει την Τσεχία. Ένα έργο που αναμένεται αρκετά απαιτητικό…