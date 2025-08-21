Ο Θωμάς Στρακόσα ήταν ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ στο Άντερλεχτ – ΑΕΚ (21/08, 1-1) κράτησε «ζωντανή» την «Ένωση» και φυσικά ήταν ο MVP!

Ένας Θωμάς Στρακόσα να τον… πιείς στο ποτήρι! Ο Αλβανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε χωρίς καμία αμφιβολία την καλύτερη του εμφάνιση στην ΑΕΚ, απέναντι στην Άντερλεχτ (21/08, 1-1).

Ναι μεν ο Νίκλας Ελίασον σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αν δεν ήταν ο συμπαίκτης του πολύ πιθανό τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.

Ο 30χρονος πορτιέρε ήταν πραγματικά… παντού! Είχε τη μία «απάντηση», μετά την άλλη και η ΑΕΚ πλέον θα παίξει την πρόκριση στη League Phase του Conference League στην OPAP Arena!

Όλα όσα έκανε ο Θωμάς Στρακόσα

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ «έπιασε» δουλειά από πολύ νωρίς. Στο 3’ ο Σέζαρ Χουέρτα απείλησε, αλλά ο πρώην παίκτης της Μπρέντφορντ του είπε «όχι».

Πέντε λεπτά αργότερα είχαμε την πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης.

Και πάλι ο Σέζαρ Χουέρτα έκανε ένα δυνατό σουτ, με τον Θωμά Στρακόσα να μην μπλοκάρει. Η μπάλα έφτασε στον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, που δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ από τα δύο μέτρα!

Μάλιστα, η απόκρουσή του έγινε με τα πόδια! Και ας μην έφτανε αυτό, πρόλαβε να σηκωθεί και να διώξει σε κόρνερ τη δεύτερη προσπάθεια του Δανού επιθετικού.

Μοναδικό του «μελανό» του σημείο στο πρώτο ημίχρονο, ήταν το γκολ του Κάσπερ Ντόλμπεργκ στο 21’. Σε ένα σουτ, που δύσκολα θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι παραπάνω.

Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε να είναι σταθερός και να κρατάει μακριά από την εστία του τους παίκτες της Άντερλεχτ.

Δεν άντεξε η ΑΕΚ: Η Άντερλεχτ νίκησε το «τείχος» του Στρακόσα (video) Η Άντερλεχτ πίεσε από το πρώτο λεπτό, αλλά βρήκε συνεχόμενες απαντήσεις απ’ τον Θωμά Στρακόσα. Ωστόσο, στο 21’ ο Αλβανός τερματοφύλακας νικήθηκε, από τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ.

Και στο 80ο λεπτό τα φώτα «έπεσαν» πάλι επάνω του! Ο Νίλσον Ανκούλο συνέκλινε προς την περιοχή και έκανε ένα δυνατό σουτ.

Ο Θωμάς Στρακόσα πετάχτηκε βρήκε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι! Στην επαναφορά ο Θόργκαν Αζάρ προσπάθησε να κάνει το 2-1, αλλά ο Αλβανός τερματοφύλακας ήταν και πάλι εκεί!

Τελείωσε την αναμέτρηση με 10 επεμβάσεις, σύμφωνα με το Sofascore, με τις έξι εξ αυτών να είναι από σουτ εντός περιοχής!

Την ίδια ώρα, είχε 71% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες (24/34), έχοντας οκτώ επιτυχημένες μακρινές μπαλιές.

Φυσικά, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν η συνολική του βαθμολογία, μιας και ήταν ο MVP «πιάνοντας» ένα εκπληκτικό 9.0!





