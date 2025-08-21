Ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Ριέκα (21/08, 1-0). Τι περιμένει να δει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη ρεβάνς και πού στάθηκε, μετά την ήττα της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ριέκα (21/08, 1-0) και ηττήθηκε στην Κροατία. Τώρα θα ψάξει την ανατροπή στην Τούμπα, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμεινε για τρίτο σερί 90λεπτο «άσφαιρος». Γεγονός, που σίγουρα θα «προβληματίζει» τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Απ’ την άλλη, η Ριέκα έψαξε το γκολ, αν και στην αρχή είδε τους Τόμας Κεντζιόρα και Γίρι Παβλένκα να «χαλούν» τις προσπάθειές της.

Ωστόσο, τον «γόρδιο δεσμό» τον έλυσε ο Λούκα Μέναλο. Ο Βόσνιος επιθετικός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που «πληγώνει» τον ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν, μετά από μία πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Νίκο Γιάνκοβιτς.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του στο OPEN, στάθηκε στις λεπτομέρεις, που ήταν αυτές που έκριναν το παιχνίδι. Άλλωστε, είπε χαρακτηριστικά, ότι ήταν «ένα ισορροπημένο παιχνίδι».

Την ίδια ώρα, τόνισε πως την επόμενη Πέμπτη (28/09) περιμένει να δει μία ομάδα δυναμική και επιθετική ομάδα, που θα μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν δούλεψαν για εμάς, δούλεψαν για αυτούς. Γενικά ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είχαν και αυτοί τις δικές τους.

Δεν είχαμε καλές επιλογές στα τελειώματα, δεν είχαμε καλές σέντρες και αυτό μας κόστισε, παρότι φέραμε την μπάλα κοντά στην περιοχή.

Βλέπω πάντως εδώ ότι έχουν στήσει ένα μεγάλο πάρτι εδώ και δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία. Πολύ σημαντικά τα επόμενα ματς, της Κυριακής και της Πέμπτης.

Περιμένω να δω μία επιθετική και δυναμική ομάδα. Tο γήπεδο να πάρει φωτιά από τον κόσμο μας που πάντα πουσάρει την ομάδα μας.

Θέλω να παίξουμε με αυτοπεποίθηση, το αποτέλεσμα είναι εύθραυστο και μπορούμε να το ανατρέψουμε».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου: