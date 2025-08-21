Ένα ημίχρονο που τα είχε όλα. «Παγωμάρα», ανατροπή και προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκού, που «έσπασε» την γκίνια, μέσα σε 10 λεπτά!

Ένα ημίχρονο, που τα είχε όλα, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (21/08, 2-1), χάρη σε ένα «τρελό» 10λεπτο!

Οι «πράσινοι» στα πρώτα 45’ λεπτά πίεσαν για να βρουν το γκολ, που θα τους έβαζε μπροστά στο σκορ. Στο 22’ ο Κάρολ Σφιντέρσκι, μετά από ένα έξυπνο γύρισμα, λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Μεγάλη ευκαιρία είχαμε και στο 28’ με τον Αχμέντ Τουμπά να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Αυτές ήταν και οι δύο μεγαλύτερες στιγμές της ομάδας του Ρουί Βιτόρια, πριν την ανάπαυλα.

Απ’ την άλλη, Σαμσουνσπόρ δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική, παρά το γεγονός πως βρήκε γκολ, που ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο. Ο Έμρε Κλίνιτς εκτέλεσε ένα κόρνερ και ο Λόγκι Τόμασον με κεφαλιά έκανε το 0-1, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του στο 51ο λεπτό.

Μάλιστα, ο Κάρολ Σφιντέρσκι ζήτησε φάουλ, αλλά μετά από εξέταση του VAR το γκολ μέτρησε κανονικά.

To «τρελό» 10λεπτο του Παναθηναϊκού

Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» βρήκαν απάντηση. Στο 64’ ο Κάρολ Σφιντέρσκι, μετά από σέντρα του Γιώργου Κυριακόπουλου έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ ο Τετέ από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Αχμέντ Τουμπά με ένα μακρινό σουτ βρήκε ξανά το δοκάρι και η μπάλα στη συνέχεια της φάσης κατέληξε σε κόρνερ.

Όμως, μετά την εκτέλεση του στημένου ήρθε το γκολ, από ένα σουτ-οβίδα του Γιώργου Κυριακόπουλου!

Οι «πράσινοι» δεν έμειναν εκεί και συνέχιζαν να πιέζουν για το τέρμα που θα τους έβαζε μπροστά στο σκορ.

Αυτό ήρθε από έναν παίκτη, που δεν σκοράρει -σχεδόν- ποτέ! Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, μετά από κόρνερ του Τετέ πήρε μία κεφαλιά έκανε το 2-1 στο 74ο λεπτό!

Πλέον, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα πάει στην Τουρκία, ούσα σε θέση «οδηγού» και έχοντας τον πρώτο «λόγο» για τη League Phase του Europa League. Κι όλα αυτά, αφού έφερε «τούμπα» το ματς, εξαιτίας ενός «τρελού» 10λεπτου!