H AEK πήρε την πρόκριση απέναντι στην Άρη Λεμεσού, με ένα φανταστικό μισάωρο στην παράταση, με τους Ντέρεκ Κουτέσα και Λούκα Γιόβιτς να κάνουν τη διαφορά!

Η ΑΕΚ είναι στην επόμενη φάση του Conference League, καθώς πήρε την πρόκριση απέναντι στον Άρη Λεμεσού (14/08, 3-1 παρ.).

Πλέον, έχει μπροστά της μόνο ένα «εμπόδιο» για την είσοδό του στη League Phase, μιας και περιμένει η Άντερλεχτ.

Η «Ένωση» στο πρώτο ημίχρονο «σπατάλησε» πολλές ευκαιρίες. Στο 20’ ο Ζίνι λίγο έλειψε να φτάσει στο γκολ, μετά από κεφαλιά, ωστόσο, ο Βάνα είχε «απάντηση».

Η σπουδαιότερη στιγμή της «Ένωσης» ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.



Ο Ράζβαν Μάριν εκτέλεσε ένα φάουλ, η μπάλα του στρώθηκε ξανά και με ένα δυνατό σουτ, ανάγκασε σε επέμβαση τον Βανά, στη συνέχεια γύρισε ο Πέτρος Μάνταλος, με τον Βραζιλιάνο να διώχνει ξανά. Στην εξέλιξη της φάσης ο Φελίπε Ρέλβας με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε. Στο 51’ ο Σταύρος Πήλιος κέρδισε πέναλτι, την εκτέλεση ανέλαβε ο Ράζβαν Μάριν, κάνοντας το 1-0.

Ωστόσο, στο 62’ ήρθε η «απάντηση». Ο Άρης Λεμεσού κέρδισε πέναλτι, ο Γκιόγρκι Κβιτάιλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1.

Στην παράταση η εικόνα της «Ένωσης» άλλαξε. «Υπεύθυνοι» ήταν ο Ντέρεκ Κουτέσα και ο Λούκα Γιόβιτς και έδωσαν το… σύνθημα για την πρόκριση.

Αμφότεροι σκόραραν, έδωσαν το… σύνθημα για την πρόκριση και στο τέλος γνώρισαν την αποθέωση από τον προπονητή του.



Με τον Μάρκο Νίκολιτς να λέει χαρακτηριστικά στην κάμερα της COSMOTE TV: «οι αλλαγές έκαναν τη δουλειά τους».

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

Για τη νίκη και την πρόκριση:

«Πολύ χαρούμενος για την ομάδα και τους φιλάθλους. Είναι πολύ σημαντικό που φτάσαμε σε αυτή την πρόκριση. Στόχος είναι να πηγαίνουμε βήμα βήμα, μετά από αυτό το βήμα, πάμε στο επόμενο».

Για τις αλλαγές που έκαναν τη διαφορά στη παράταση:

«Όλες οι αλλαγές έκαναν τη δουλειά τους. Ο Κουτέσα σκόραρε, ο Γιόβιτς σκόραρε, παραλίγο να έχει μέχρι και ασίστ. Έχουμε πολλά ακόμη να διορθώσουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».