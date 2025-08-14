Ο Παναθηναϊκός πήρε μία μεγάλη πρόκριση και «πέταξε» για τα Play Offs του Europa League. Η «μετάφραση» του Ρουί Βιτόρια και το «χτύπημα» του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την είσοδό του σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Οι «πράσινοι» άφησαν εκτός Europa League τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, μετά από «μάχες» χωρίς γκολ!

Οι δύο ομάδες έμειναν «άσφαιρες» για 210 λεπτά και η πρόκριση θα ερχόταν στη διαδικασία των πέναλτι. Ο «ήρωας» ήταν ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που για ακόμα μία φορά ήταν καταπληκτικός στη «ρωσική ρουλέτα».

Λίγα λεπτά, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Αζεντίν Ουναΐ έκανε ένα «πράσινο χτύπημα»!

Με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποθέωσε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού!

Όλοι γνωρίζουμε πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που έχει «συνδεθεί» έντονα με το «τριφύλλι». Άλλωστε, πολλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία της ελληνικής ομάδας με τη Μαρσέιγ.

«Μαρσέιγ & Παναθηναϊκός τα βρήκαν για Ουναΐ» Μαρσέιγ και Παναθηναϊκός ήρθαν σε συμφωνία για τον Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με ΜΜΕ από τη Γαλλία.

Ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις του στην κάμερα της COSMOTE TV ήταν πολύ χαρούμενος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.

Την ίδια ώρα, έδωσε τη δικιά του «μετάφραση» για το τι σημαίνει αυτή πρόκριση. Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέφερε χαρακτηριστικά πως αυτά τα ματς εδραιώνουν την ομάδα του στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Για το παιχνίδι και την πρόκριση:

«Πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους που δουλεύουν στον οργανισμό και στους παίκτες που έπαιξαν αλλά και σε αυτούς που δεν έπαιξαν. Αξίζαμε την πρόσκαιρη έστω και στα πέναλτι. Αποκλειστήκαμε από την Ρέιντζερς στις λεπτομέρειες.

Εδώ τύχαμε τον καλύτερο αντίπαλο, αλλά καταφέραμε την πρόκριση. Είχαμε πολύ καλά παιχνίδια. Φτάσαμε κοντά στο γκολ αλλά εν ήρθε. Δεν είναι μόνο τύχη, είναι και ικανότητα. Ο Ντραγκόφσκι έκανε αποκρούσεις, έχει γίνει δουλειά για αυτό. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, χαιρόμαστε μαζί τους και εμείς. Να πάμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον».

Για το γεγονός πως μέσα από αυτό το ματς θα εξασφάλιζε ευρωπαϊκή παρουσία:

«Νομίζω ότι όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, όλα τα παιχνίδια είναι τελικοί. Το να παίζεις με μια τόσο δυνατή ομάδα είναι σίγουρα ψυχολογικό το αβαντάζ όταν παίρνεις την πρόκριση. Εδραιώνουμε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη. Θέλουμε να πάμε σε μεγαλύτερη και πιο δύσκολη διοργάνωση. δουλεύω σκληρά, δεν είμαι στο 100% αλλά με τέτοιο χαρακτήρα νομίζω η ομάδα θα πάει μακριά.

Συγχαρητήρια στην Σαχτάρ και τον αντίπαλο προπονητή. Μια ομάδα που μέχρι πέρσι έπαιζε στο Champions League. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχω να πω ότι κάναμε προπόνηση στα πέναλτι. Μου αρέσει η λεπτομέρεια, θέλω να προπονώ τα πάντα. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος».

Για το τι απαντά στον αντίπαλο προπονητή που υποτίμησε τον Παναθηναϊκό:

«Εγώ δίνω συγχαρητήρια στη Σαχταρ και Αρντά. Την έχει διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ομάδα. Εγώ έχω να πω ότι προπονηθήκαμε στα πέναλτι και πάντα το κάνω όταν υπάρχει η πιθανότητα να πάμε εκεί. Μου αρέσει να ετοιμάζομαι για τις λεπτομέρειες. Είμαι ικανοποιημένος με την ομάδα μου και σήμερα που έπαιξε κόντρα σε δύσκολο αντίπαλο».

