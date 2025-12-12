Οι εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη έχουν αναγκάσει το Transfermarkt να «τρελαθεί», με μία εξωφρενική άνοδο, μέσα σε έναν χρόνο!

Οι τελευταίες εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη έχουν προκαλέσει «θόρυβο» σε όλη την Ευρώπη!

Δέχτηκε την αποθέωση του Τσάμπι Αλόνσο, ανεβάζει συνεχώς την απόδοσή του και παίρνει ολοένα ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Και όχι μόνο αυτό, καθώς είδε μία εξωπραγματική άνοδο στη χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα είδε την «τιμή» να… εκτοξεύεται!

Και αν δούμε τα «πεπραγμένα» του από πέρυσι μέχρι και φέτος τα πράγματα είναι το λιγότερο εντυπωσιακά!

H εξωφρενική άνοδος του Μουζακίτη

Μόλις πριν από λίγες ώρες, είχαμε την τελευταία ενημέρωση της Stoiximan Super League, για τις χρηματιστηριακές αξίες.

Ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους ήταν φυσικά ο Χρήστος Μουζακίτης! Ο Έλληνας μέσος «έσπασε» όλα τα κοντέρ έγινε και Νο.1 του πρωταθλήματος, φτάνοντας τα 25.000.000 ευρώ!

Κι όμως, ένας ποδοσφαιριστής από τη Stoiximan Super League έχει τόσο μεγάλη χρηματιστηριακή αξία.

Φυσικά, σε αυτό το γεγονός, παίζει μεγάλο ρόλο και η ηλικία του, καθώς σε λίγες ημέρες θα «κλείσει» τα 19 του.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό γεγονός της υπόθεσής του; Το πόσο «κόστιζε» πριν από περίπου έναν χρόνο! Θα το πάμε «αντίστροφα» και θα ξεκινήσουμε με τα 15 εκατομμύρια ευρώ, που είχε στις «μετοχές» από τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Τον Μάιο είχε δει τη χρηματιστηριακή του αξία να σταματάει στα 12.000.000 ευρώ, ενώ τον Μάρτιο ήταν στα 7.500.000!

Here comes the star Ο Χρήστος Μουζακίτης, που δικαίωσε τον Τσάμπι Αλόνσο, και ο πάγος που «έλιωσε», όπως λέει και το διάσημο τραγούδι των Beatles.

Πόσο είχε μετά την ενημέρωση του περασμένου Δεκεμβρίου; Μόλις 3.000.000 ευρώ! Δηλαδή, σε κάτι λιγότερο από έναν χρόνο αύξησε την «τιμή» του κατά 22.000.000!

Με λίγα λόγια πήρε μία αύξηση της τάξεως του 733,33%! Ένα νούμερο που μόνο συχνά δεν βλέπουμε σε ποδοσφαιριστές της χώρας μας, όταν τα ποσά είναι τόσο ψηλά.

Ωστόσο, ο Χρήστος Μουζακίτης το έκανε και αυτό!