Ο Χρήστος Μουζακίτης, που δικαίωσε τον Τσάμπι Αλόνσο, και ο πάγος που «έλιωσε», όπως λέει και το διάσημο τραγούδι των Beatles.

Ο Χρήστος Μουζακίτης θα μπορούσε να είναι και «μάθημα» προς τους νεότερους ποδοσφαιριστές.

Λίγες ημέρες μετά από μία ακόμα μεγάλη διάκριση, έδειξε πως έχει μία «μαγική» ικανότητα να πατά… delete, σε όσα έχουν συμβεί. Έτσι έκανε και στην παγωμένη Αστάνα, απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι. Κλειστά μάτια, κλειστά αυτιά, απόλυτα προσηλωμένος στο παιχνίδι του.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, για να πούμε πως ο ταλαντούχος χαφ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στην κρίσιμη νίκη του Ολυμπιακού (09/12 , 0-1). Στα μάτια μου, ήταν ο πολυτιμότερος για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Από τα πόδια του πέρασε όλο το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Πριν ακόμα «κλείσει» τα 19 του χρόνια, έδειξε πως ακόμα και σε επίπεδο Champions League, σε έναν πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο, είχε την ικανότητα να κάνει τη διαφορά.

Δεν είχε γκολ, δεν είχε ασίστ, κι όμως, ήταν εκείνος που «ενορχήστρωνε» τα πάντα. Αποκορύφωμα η φάση του 73ου λεπτού. Έκλεψε την μπάλα, είδε και έδωσε στον Ταρέμι, με τον Ιρανό να την στέλνει με τη μία στον Ζέλσον, για να έρθει το 0-1.

Από εκεί και μετά, ξεκίνησε μία «σειρά» φάσεων, όπου ο Μουζακίτης δημιουργούσε σαν «ζωγράφος». Πάσα με τη μία, υπό την πίεση τριών παικτών, για να βγάλει μόνο του τον Ταρέμι και αμέσως μετά, σέντρα πάρε-βάλε στον Ελ Κααμπί. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Αναρμπέκοφ είχε απάντηση, έχοντας και τη βοήθεια του δοκαριού.

Ο Έλληνας διεθνής είχε 36/46 σωστές μεταβιβάσεις στο μισό των αντιπάλων του. Δεν πρόκειται για απλό νούμερο. Ποιο ήταν, όμως, το κερασάκι στην τούρτα και αυτό που, μάλλον, θα αναγκάσει τον Μεντιλίμπαρ να τον συγχαρεί; Οι 13 επανακτήσεις κατοχής!

Ο Τσάμπι Αλόνσο, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έδειξε πως «τσεκάρει» ενεργά τον νεαρό παίκτη των Πειραιωτών. «Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Διαθέτει εξαιρετικά προσόντα, είναι ένας πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος.

Δύο εβδομάδες αργότερα, φάνηκε πως δεν είχε άδικο. Αν και δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να πειστούμε. Ήδη όσα έχει κάνει, αρκούν.

Here comes the star, λοιπόν, παραφράζοντας το διάσημο τραγούδι των Beatles. Και επειδή το θρυλικό μουσικό κομμάτι, μιλά και για τον πάγο που έλιωσε, ο Μουζακίτης, το δίχως άλλο, έβαλε για τα καλά το… χεράκι του στη χιονισμένη Αστάνα, για να μείνει ο Ολυμπιακός «ζεστός» στη μάχη της πρόκρισης.